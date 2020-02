Ultime Notizie Roma del 17-02-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno com’era virus Nicola lo studente diciassettenne rientrato dalla Cina e ora ricoverato all’ospedale anziani di Roma continua ad essere in buone condizioni di salute secondo emerge dal nuovo Bollettino medico ottime condizioni anche l’altro italiano proveniente dalla Cecchignola che rappresenta finora l’unico caso confermato di infezione da coronavirus e che resta ricoverato in osservazione invece stabile un progressivo miglioramento le condizioni della coppia di cinesi ancora in terapia intensiva un italiano a bordo della Demon Princess infettato ma è residente negli Stati Uniti perché è sposato con unamericanaincucina Intanto le vittime sono salita 1765 autorità sottolineano che il virus può essere prevenuto ed è curabile Cambiamo argomento non metto in discussione il principio ma bisogna combattere gli abusi il nostro computer venporto un neo sistema contraccettivo così Matteo Salvini Torna sulla polemica lo porto nel corso degli Stati Generali della Lega ma il PD lo attaccate il segretario Zingaretti dice bugie aggredisce le donne italiane e rossi pur di alimentare l’odio verso le immigrate non ha pudore e raccontare bugie alterare la realtà e piegarla come più gli fa comodo gli esseri c’è più di un paese contro il rilancio dell’operazione in via quando ci si avvicina la decisione finale e molti altri hanno alcune riluttante Oggi non penso ci sarà una decisione sono le parole dell’ alto rappresentante dell’UE borel arrivando al consiglio esteri il ministro Di Maio ricorda che il libro è al centro del consiglio Affari Esteri di oggi L’Unione Europea è unita contro il terrorismo inizio tedesco evidenzia il ruolo importante e costruttivo giocato dall’Italia mentre quello austriaco ribadisce l’operazione di Sofia non esiste più serve un’operazione militare nuova L’economia in chiusura f.cia rafforza il piano di investimenti per il fallo produttivo di Torino nell’ambito del piano industriale da 5 miliardi di euro per Italia2021 è cambiata la produzione di Maserati Ghibli con motorizzazione ibrida e lepre serie della 500 elettrica destinata ai test di prodotto è processo che sono già in circolazione in vista dell’inizio della produzione e tutto grazie per averci seguito le news attorno alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa