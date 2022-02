Ultime Notizie Roma del 17-02-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 17 febbraio Buongiorno da Francesco Vitale in studio quello del ritiro delle truppe dal confine con l’Ucraina è stato un annuncio falso da parte della Russia che invece ha schierato altri 7000 soldati lo afferma la Casa Bianca Mosca potrebbe lanciare anche di momento Un’operazione che funga da pretesto per invadere secondo gli Stati Uniti in Bielorussia sarebbe in costruzione un ponte al confine con l’Ucraina che potrebbe agevolare le ossa così riporta la CNN by the Nations chiedono che la Russia compia passi concreti di De escalation sanzioni contro mosche avrebbero ripercussioni mondiali Verte laughed previsto oggi in riunione del Consiglio Europeo sulla crisi Ucraina Di Maio sarà da lavoro col voto degli emendamenti riprende Oggi alla camera Il cammino del progetto di legge sul fine vita contrario il centro-destra rafforzato dallo stop della Corte Costituzionale referendum sulle Tanasi amore5 stelle con Conte fratello al dialogo altolà del Vaticano di quesito bocciato non è sulle con Asia ma sul omicidio del consenziente commenta in tanto amato la Consulta ha messo ieri 5 referendum sulla giustizia mentre detto No quello sulle sostanze stupefacenti draghi visite lavoratori alla Gran Sasso e indicare investimento di 30 miliardi istruzione ricerca grazie al p&r come volano per la crescita dell’Italia governo lavora intanto al decreto contro il caro bolletta per il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi riunione con De Scalzi dell’Eni e su come aumentare la produzione Nazionale spiagge oggi la captazione dei Fratelli d’Italia sulle concezioni la curva covid scende rapidamente in Italia con numero dei ricoverati diminuito del 17% in una settimana si tratta del primo palo in tre mesi 72% dei pazienti in ospedale per il virus Non ha il vaccino o non ha completato il ciclo vaccinale chiusa la sezione covid dell’ospedale di Codogno Sara sanificate tornerà un reparto normale si vachiusura anche ben CT f-sport servirà un’impresa l’Inter per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League dopo il k.o. di ieri sera per 20 a San Siro contro Liverpool nell’andata degli Ottavi a Segno nel secondo tempo Firmino e salah dopo un match equilibrato Oggi è andata dei play-off di Europa League in campo Barcellona Napoli alle 18:45 poi alle 21 si giocano Atalanta Olympiacos e porto Lazio Arianna Fontana nella storia con l’argento nella scorza h 1500 m olimpiadi di Pechino conquista il suo Undicesimo podio e supera Stefania Belmondo come Azzurra Più medagliata di sempre i giochi ieri anche un altro podio per l’Italia il bronzo nella per forza Clips per confortarlo Dotti Cassinelli che porta 15 medagliere azzurro per il tennis Fognini ai quarti e Rios epica po’ secondo turno in Florida e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa