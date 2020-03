Ultime Notizie Roma del 17-03-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in una Supernova per fronteggiare l’emergenza coronavirus il Consiglio dei Ministri Vara il decreto cur italiae che utilizzerà tutto l’indebitamento da 25 miliardi autorizzato dal Parlamento una diga per proteggere famiglia imprese lavoratori e commenta con te la laurea in Medicina diventa abilitante alla professione rendendo possibili sponibile altri 10.000 medici salita oltre 23000 il numero di malati in Italia con un trend al ribasso giornata nera per la borsa di Milano che perde oltre il 6% la Consob ha vietato da oggi in vendita allo scoperto su 20 titoli diventerà mai nuovo epicentro dell’epidemia di coronavirus europei chiude da mezzogiorno di oggi le sue frontiere esterne è prevista in giornata una riunione straordinaria del Consiglio Europeo in videoconferenza misure Sul modello italiano da oggi anche per la Francia e ci ripensa anche il premier britannicoieri le borse europee Hanno bruciato 255 miliardi con lo stoxx Europe 600 che chiusa meno 4 e 9% la Casa Bianca vuole di spiegare 800 miliardi di aiuti per sostenere l’economia americana colpita dalla crisi del coronavirus secondo me i dettagli del Piano potrebbero essere diffusi già oggi per vendemmia potrebbe finire luglio-agosto dice Trump lo hai o decide di posticipare le primarie a seat or prima scrive Romana di un vaccino ieri peggiore giornata Dal 1987 per Wall Street il Dow Jones chiude a meno 13 % il numero di migranti arrivati in Europa attraverso Mediterranea scesa febbraio di quasi 3 kg rispetto a gennaio ma nei primi due mesi del 2020 si registra un aumento del 762 % rispetto allo stesso periodo dello scorso anno questi dati pronte Oggi intanto Sammy trilaterale in videoconferenza tra la Merkel è Macron una sequenza sismica è interessato la Costa occidentale della Calabria davanti alle province di Cosenza e Catanzaro si sono registrate finora oltre 10 terremoti più morbidi più forte scusaquadri di magnitudo 39 al 152 con epicentro a 7 chilometri da Nocera Terinese Serra d’Aiello replica di magnitudo 3,4 3,5 rispettivamente alle 1:55 alle 2 non si segnalano al momento darmi atteso oggi dal UEFA l’annuncio del rinvio di euro 2020 tra giugno e Novembre o più probabilmente al 2021 i campionati nazionali si potrà concludere così oltre il 30 giugno che coppe europee dovrebbero subire una corsa Mento il Valencia a sapere intanto che il 35% del gruppo risultato positivo al coronavirus dopo il match con l’Atalanta che tendono oggi anche indicazioni da zio sulla soft delle Olimpiadi di Tokyo E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

