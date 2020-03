Ultime Notizie Roma del 17-03-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio una manovra per fronteggiare l’emergenza coronavirus il Consiglio dei Ministri Vara il decreto oppure Italia che utilizzerà tutto un indebitamento da 25 miliardi autorizzato dal Parlamento una diga per proteggere famiglie imprese lavoratori con la laurea in Medicina diventa abilitante alla professione rendendo così disponibili altri 10.000 medici salita oltre 23000 il numero di nati in Italia con un trend al ribasso altra giornata nera per la borsa di Milano che perde oltre il 6% la Consob vieta da oggi vendita allo scoperto su 20 titoli ancora sull’emergenza coronavirus la riflessione e il punto dell’ avvocato dello Stato Giulio bacosi presidente di democrazia nelle regolenon portarci per niente Io può procedere per Smart Working piuttosto chiamato senza sosta tutto per lavoro nell’interesse di tutti Onore al merito per medici infermieri e spezzare una lancia per i farmaci anche per loro Io sto a casa non vale anche loro sono in prima linea anzi meglio dire dietro al banco e se ne parla troppo poco in farmacia che ti regalo tutti coloro che con qualche sintomo sospetto per Ragioni varie non sono in condizione di recarsi al Pronto Soccorso ed è difficile a persone impaurite in pazienti del proprio turno fuori dalla soglia Con l’aggravante che non stanno andando a fare la spesa ma Nella migliore delle ipotesi a prendere medicine per curarti non è dovuto senso civico ci risulta addirittura di così credimi che leccano le ricette prima di passare dal farmacista di fiducia che se si ammala può essere una vera tragedia in un piccolo paeseCome appare evidente solo accorgimenti per un istante Ricordiamoci Allora anche dei farmacisti rispettiamo di come si vede solo tutte le circostanze tutt’affatto particolari come quelle che stiamo anche loro in Verano Attendo ciascuno la propria parte un pezzo di quella Repubblica che stanno l’articolo 32 della Costituzione è mai come ora solo come fondamentale diritto dell’individuo è interesse della collettività diventato ormai nuovo epicentro dell’epidemia di coronavirus sull’Unione Europea chiude da mezzogiorno di oggi le sue frontiere esterne prevista in giornata una riunione straordinaria del Consiglio Europeo in videoconferenza misure Sul modello italiano da oggi anche per la Francia ci ripensa anche il premier britannico Johnson ieri le borse europee Hanno bruciato 250 miliardi Street mai chiude così male il Dow Jones a meno 13 % la Casa Bianca vuole Intanto di spiegare 800 miliardi di aiuti per sostenereamericana colpita dalla crisi del 100 secondi media i dettagli del Piano potrebbero essere diffusi già oggi la pandemia potrebbe finire luglio-agosto dice Trump l’ohio decide di posticipare le primarie a Seattle prima sperimentazione umana di un vaccino la Cina registrato ieri un solo un nuovo caso aguame altri 20 contagi di ritorno 13 morti quasi tutti nel in Corea del Sud nuovi casi sono stati 84 sotto quota 100 per il terzo giorno di fila mentre la borsa di Tokyo aperto Stamani in netto calo positive Le Piazze d’affari cinesi Hong Kong a + 500 + 134 Manila resta chiusa e parliamo di terremoti una scossa di magnitudo 3.9 su costa ovest della Calabria sentiamo Antonello Troya una serie di scosse di terremoto interessato la notte la costa della Calabria nord-occidentale una prima scossa è stata avvertita al largo della zona del Vibonese altre tre scosse di magnitudo 3.4 2.3 e 3poche ore fa al largo di Amantea e Campora San Giovanni i movimenti tellurici sono stati avvertiti dalla popolazione non si registrano danni il terremoto Secondo alcuni esperti sia da ricollegare alla eruzione in atto dello Stromboli il numero di migranti arrivati in Europa attraverso il Mediterraneo è scesa febbraio di quasi tre quarti rispetto a gennaio ma nei primi due mesi del 2020 si registra un aumento del 762 % rispetto allo stesso periodo dello scorso anno questi dati frontex Oggi intanto Summit e trilaterale videoconferenza 3 zona la Merkel è Macron adesoji d’aloe fa l’annuncio del rinvio di una 23 giugno novembre più probabilmente al 2021 i campionati nazionali si potranno concludere così oltre il 30 giugno le coppe europee dovrebbero subire un accorciamento il Valencia fa sapere intanto che il 35% del tuo gruppo risultato positivo al coronavirus dopo il match con l’Atalanta Si estendono oggi anche indicazioni da zio sulla sosta delle Olimpiadi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa