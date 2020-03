Ultime Notizie Roma del 17-03-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio coronavirus l’Unione Europea pronta Whatever it takes l’eurogruppo promette tutto ciò che serve per salvare l’economia il piano prevede misure fiscali per l’uno per cento del PIL e soprattutto liquidità pari almeno al 10% del PIL via dal tavolo il trasferita oggi vertice dei capi di stato e di governo dell’Unione Europea ecofin rinviato al 20 marzo diamo una prima risposta alla crisi che non solo abbiamo deciso di utilizzare tutto l’indebitamento netto autorizzato dal Parlamento di 25 miliardi spiega il ministro dell’economia Roberto Gualtieri catalfo 3 miliardi per autonomi bonus baby-sitter e congedi parentali già li rassicura reddito di cittadinanza naspi altre forme di sostegno al reddito rimangono in vigore a maggior ragione in questo periodo il presidente cinese si chiama Conte la Cina invierà altri medici decreto cura itaministro Manfredi lauree medicina subito abilitante 10.000 medici nel sistema sanitario nazionale andiamo ora in Calabria paura nella notte registrate 6 scosse sismiche Antonello Troya una serie di scosse di terremoto hanno interessato la notte la costa della Calabria nord-occidentale una prima scossa è stata avvertita al largo della zona del Vibonese altre tre scosse di magnitudo 3.4 2.3 e 3.9 poche ore fa al largo di Amantea e Campora San Giovanni i movimenti del 11 sono stati avvertiti dalla popolazione non si registrano danni il terremoto Secondo alcuni esperti si è da ricollegarsi alla eruzione in atto dello Stromboli in genere in TV in tempi di coronavirus non poteva passare eliminazione sollevata da più voce ho tenuto i suoi risultati ne abbiamo parlato con Toni Brandi presidente di provincia e famiglia Onlus organizzatrice del congresso delle famiglie di VeronaCaterina queste Teorie del gender non sono scientificamente provate è assurdo pensare donna non si nasce non si diventa e soprattutto farle durante una fascia corretta i genitori hanno i loro diritti che deve essere rispettati perché la Caterina Balivo come in tanti altri nella Rai non intervistano tutti quei transessuali tornati al loro sesso biologico che hanno sofferto perché non parlano degli ultimi articoli sull’economia sul Wall Street Journal che non sono certo giornale omofobi che acconto denunciano le gravi malattie problemi per il blocco della pubertà per tutti questi cambiamenti di sessoprofessionalità e obiettività parliamo di sviluppo innovazione Commercio anche quello internazionale quando è possibile da ogni luogo in ogni momento e in qualsiasi circostanza anche grazie ad algoritmi che sono ormai alla base di questo sviluppo tecnologico fare anche un viaggio economico Vincenzo Piro che l’amministratore delegato di Aries more che e quindi sostanzialmente il mese ci ha eletto come che lei normativa grazie al nostro innovativo che mette al centro e che quindi guarda sostanzialmente a chi fa gli acquisitori che non gli acquisitoriRivolgendosi al di tubi sono importatori distributori punti vendita grossisti e nichel nei paesi Attualmente mi rappresentiamo 1800 Ecco Vincenzo possiamo specificare che qui siamo in vari settori del del Commercio è quella di rintracciare e soprattutto rendere sicuro l’acquisto da parte della visione non può avere e incontrare i prodotti contraffatti perché all’interno DB ovviamente abbiamo inserito il soggetto di blockchain ma soprattutto partitore non si troverà di fronte una disciplina di prodotti ed è una vetrina 15

