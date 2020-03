Ultime Notizie Roma del 17-03-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione e da Roberta Frascarelli virus il recupero dei respiratori per l’ospedale nella fiera di Milano deve avvenire nei prossimi tre-quattro giorni almeno l’ordine non si può aspettare settimane a dirlo è stato ad Agorà l’assessore Lombardo al Welfare Giulio gallera noi ha detto che all’era lavoriamo tu le ore ieri eravamo quasi a zero posti letto di terapia intensiva quando alle 10 è arrivata la notizia dei respiratori Donati dalla Croce Rossa di Milano mi sono quasi messo a piangere per la tensione della giornata e per la bellissima notizia Croce Rossa Italiana ha risposto quindi all’appello della Regione Lombardia con la donazione dei 40 respiratori e diverse attrezzature per la terapia ospedaliera in consegna alla Fiera di Rho presso il Cargo 2 lo stop alle vendite allo scoperto o riporto sincera piazzala borsa di Milano aprendo il rialzo + 3% e tu listino principale le reazioni sono violente anche se continuo inverto quello di ieri ti guadagni a quasi il 6% il 4,57% rimbalzano le banche con UBI in Progresso del 3,8% Banco BPM il 347 Pirelli 28858 % sospese dopo aver faticato a fare prezzo exor Juventus Azimut Amplifon FinecoBank e BPER banca Carabinieri della stazione di Varcaturo e quelli della sezione radiomobile di Giuliano In Campania hanno denunciato a 12 persone che nonostante l’enorme governative anti montaggio avevano organizzato un picnic all’aperto in un parco e di via Madonna del Pantano attrezzati con sedie tavolini alimenti vari le 12 persone si sono giustificati dicendo che dopo cinquechiusi in casa avevano bisogno di prendere un po’ d’aria tu ti risponderanno di non servants a del provvedimento disposto dall’autorità l’Italia oggi vive una delle crisi più difficili di questo un’emergenza sanitaria che sia giorno dopo giorno trasformata in una emergenza economica finanziaria sociale ha proprio in queste drammatiche giornate gli italiani stanno riscoprendo la ricchezza di quei valori di solidarietà di fratellanza e di spirito di sacrificio che sono stati e saranno sempre il collante della nostra nazione lo ha dichiarato il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti casellati in occasione del 150esimo anniversario dell’Unità d’Italia la Cina ha registrato ieri un solo caso avont focolaio del coronavirus e altri 20 di contagio di ritorno secondo gli aggiornamenti della commissione sanitaria nazionale i morti sono stati 13 di cui 12 nella provincia dello hubei ed è tutto grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa