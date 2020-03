Ultime Notizie Roma del 17-03-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Frascarelli il rialzo a Milano si esaurito nello spazio di un paio d’ore l’indice guida della borsa il MIB si appiattisce scivola in calo dello 0,3% lo spread tra Btp e Bund tornata avvicinarsi ai livelli di apertura delle contrattazioni dopo essersi mosso nell’ultima ora in direzione opposta verso livelli più bassi al momento si muove intorno ai 255 punti base rispetto ai 257 negli scambi di apertura e hai 262 toccati ieri nuove misure in arrivo per chi entra in Italia da altri paesi per conto del contagio da coronavirus l’obiettivo ha spiegato la ministra delle Infrastrutture Paola de Micheli a Rainews24 è quello di garantire agli italiani devi entrare in calliham avere anchegaranzia che chi entra in Italia ed è stato in paesi dove non sono state prese le misure di contenimento venga messo nelle condizioni di sicurezza per la prima volta nella sua storia il santuario de Lourdes chiuderà per qualche tempo lo Annuncia il rettore di Lourdes Santuario Mariano sui Pirenei francesi Monsignor o riviere di una a seguito delle misure adottate anche in Francia per fermare il contatto da coronavirus Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia tramite una donazione la somma di 10 milioni di euro necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla fiera di Milano o eventualmente per altre emergenze lo comunica una nota di Forza Italia ieri governo fatto un chiaro è un primo pazzo Quello che va migliorato lo miglioreremo i soldi per fare queste cose ce li sta dando il debito pubblico è importante avere una grande oculatezza ma dobbiamo tuNon ti permettere alle famiglie di poter superare la quarantena e per sopravvivere le aziende iniettando liquidità lo afferma il leader di Italia viva Matteo Renzi su Facebook Raul ti ascolti per il commissario Montalbano la rete di protezione nuovo episodio della serie ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri interpretata da Luca Zingaretti ha raccolto ieri su Rai 1 una media di 9 milioni 497000 telespettatori pari al 33,15% di share ed è tutto Grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime

