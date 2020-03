Ultime Notizie Roma del 17-03-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale in studio Roberta Frascarelli coronavirus morti due dipendenti di Poste lavoravano nel Bergamasco due lavoratori sono morti in provincia di Bergamo a causa del contagio kovid 19 lo rende noto Marisa Adobati componente della segreteria della CGIL di Bergamo ricordando che entrambi avevano lavorato fino a pochi giorni fa in un centro di recapito il altro in un ufficio postale di 2 comuni della provincia di Bergamo ora Basta È ora di chiudere gli uffici postali in tutta Italia la giornata dell’Unità nazionale della Costituzione dell’inno e della bandiera nel rispetto delle norme di sicurezza per l’emergenza sanitaria alla presidenza della Repubblica annullato le previste cerimonie pubbliche il clima di difficoltà di incertezza di sofferenza che stiamo vivendolo rende ancora più stringente la necessità di unità sostanziale di tutti i cittadini attorno ai valori costituzionali e simboli repubblicani è il messaggio che si legge sul sito del Quirinale ieri notte La Lombardia è arrivata ai limiti del collasso perché erano finiti tutti i letti di terapia intensiva non c’erano più respiratori lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in collegamento con seven Gold governatore Fontana sta facendo miracoli sono arrivati 40 ventilatori polmonari quindi per le prossime ore il servizio è garantito Ma è una continua rincorsa all’emergenza il decreto pure Italia è un primo passo importantissimo per affrontare l’emergenza D’Aprile interverremo nuovamente per sostenere l’economia italiana Ma questo imponente intervento economico rappresenta un segnale forte per famiglie sanità azienda italiane lo affermano i deputati 5 stelle in commissione bilancio alla camera dopo avere illustrato le misure del provvedimento la pauraè da sempre una delle emozioni più cinematografiche e quando il panico e collettivo come nel caso di virus vieni o terrestri e pandemie le occasioni di racconto per piccolo grande Spero si moltiplicano una strada che oltre al grande schermo da l’ultimo uomo sulla Terra a contagio anche la TV a percorso spesso regalando dei come l’apocalisse Zombie The Walking Dead e di cui è in arrivo un nuovo spin-off The Walking Dead World Beyond su Amazon Prime ad aprile Federica Sciarelli tiene Innanzitutto a tranquillizzare il suo pubblico di Rai 3 stiamo tutti bene il programma andrà comunque avanti sui canali Social è on-line Ma come è giusto che sia salterà di fatto un turno di pizzo al box per il controllo dell’auto dei piloti quello di domani torneremo in onda giovedì 26 marzo aggiungere Federica Sciarelli è tutto Per ora graziepensione dalla redazione Buon pomeriggio

