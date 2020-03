Ultime Notizie Roma del 17-03-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno garantire agli italiani di rientrare in Italia magari anche la garanzia che chi entra ed è stato in paesi dove non sono state prese le misure di contenimento venga messo nella condizioni di sicurezza Stiamo costruendo un pacchetto di questo tipo per proteggere le persone lo ha detto la ministra delle Infrastrutture e trasporti Paola de Micheli e Rainews24 il ministro degli Esteri Luigi Di Maio chiarisce nella costruzione di un ulteriore pacchetto di misure bisogna prevedere di mettere in quarantena anche gli italiani che rientrano dall’estero sono misure stringenti ma necessaria Intanto il recupero dei respiratori per l’ospedale nella fiera di Milano deve avvenire nei prossimi quattro giorni non si può aspettare settimane lo dice l’assessore Lombardo Welfare Giulio gallera lui aggiunge lavoriamo sulle ore ieri eravamo quasi a zero posti letto di terapia intensiva intanto a Roma la rete degli Abruzzidedicati al coronavirus una terza struttura annuncia Zingaretti sarà operativa da domani a Casal Palocco è un codice ID 5 sarà attivo da oggi ed è operativo al Eastman policlinico Umberto Primo è on-line il nuovo modello che i cittadini devono utilizzare per le autodichiarazioni è presente una nuova voce con la quale l’interessato deve dichiarare di non essere positivo al Virus ordine dei medici chiede test per tutti sanitaria sintomatici che opera in prima linea andiamo in Giappone il governo intende continuare i lavori di preparazione delle Olimpiadi di Tokyo confermando la data di inizio prevista per quest’estate mi ha detto il capo di gabinetto nipponico spiegando che nessuno dell’idea registrato levato la questione su un possibile rinvio dei giochi intanto per risultato positivo il vice capo del Comitato Olimpico giapponese per gli europei di calcio invece si prospetta un rinvio al 2021 argomento in chiusura Fatemi uscire il prima possibile d’api voglio tornare all’università studiare Questo l’appello lanciato da Patrick zaki lo studente egiziano iscritto all’ateneo di Bologna detenuto in patriaun mese e mezzo secondo quanto si apprende da fonti vicine al ragazzo proprio ieri è stata rinviata causa coronavirus è l’ennesimo di Enza che avrebbe dovuto decidere sul suo destino è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa