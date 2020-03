Ultime Notizie Roma del 17-03-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione in studio Giuliano Ferrigno per un virus in apertura bisogna garantire agli italiani di rientrare in Italia Ma vedi anche la garanzia che chi entra dettati in paesi dove non sono state prese le misure di contenimento venga messo nelle condizioni di sicurezza l’ha detto la ministra delle Infrastrutture e trasporti Paola de Micheli Stiamo costruendo un ulteriore pacchetto di questo tipo per proteggere le persone Intanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio chiarisce nella costruzione di un ulteriore pacchetto di misure bisogna prevedere di mettere in quarantena anche gli italiani che rientrano dall’estero e Queste sono misure stringenti necessaria dato la commissione Ue ha dato il via libera al nuovo quadro temporaneo per gli aiuti di Stato che consente al governo di mettere in piedi di aiuti diretti fino a €500000 ad aziende ea dare garanzia per prestiti tu sei felice che gli aiuti Sono indirizzati ai clienti delle banche non alle banche stesse Inoltre per minimizzare i danni al settore dell’aviazione la commissionelavorare con gli stati immediatamente per cercare soluzioni a favore delle compagnie aeree utilizzando la piena flessibilità degli aiuti di Stato quindi l’economia si muovono in ordine sparso le principali Borse europee oggi Milano nel pomeriggio era positiva Madrid brillante solo Londra e Francoforte in segno negativo tra gli operatori prepari comunque nervosismo mentre vengono soppesati gli aggiornamenti sulla diffusione del vecchio continente positivi futures statunitensi Freddy rialzo e mi salgono anche i prezzi del greggio oro ancora debole e per ogni caso confermato di copie del 19 ci possono essere molto plausibilmente altri 5-10 casi che girano non individuati questi sono in genere con sintomi più leggeri sono di per sé non contagiosi la metà il 50% dei casi confermati nostro nel complesso responsabile addirittura di quasi il 80% di tutti i nuovi casi di infezione e quanto emerge da un rapporto appena pubblicato su una rivista scientifica condotto da scienziati dell’imperial College di Londra e coordinato dalUniversity di New York è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

