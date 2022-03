Ultime Notizie Roma del 17-03-2022 ore 19:10

romadailynews radiogiornale e siamo ad un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Oggi negoziati tra russi e ucraini il portavoce del Cremlino peskov piegatrici Aspetta che si svolgono su vari binari secondo la portavoce del Ministero degli Esteri Russo Il fatto stesso che negozio a Tiziano continuato giorno dopo giorno è un segno di progresso Mosca intanto iniziate alla richiesta della Corte Internazionale di Giustizia ONU dell’Aia di sospendere le operazioni militari in Ucraina l’ambasciatore cinese a chi è visto ieri il governatore della regione di Leopoli nel corso dell’incontro secondo quanto riporta il The Independent Il diplomatico assicurato che Pechino non attaccherà Mile Ucraina Iperlando viene video collegamento con il bundestag che la Colle con un’ovazione il presidente zielinski che ricordiamo il 22 marzo sarà in video collegamento con Montecitorio incalza l’Unione Europea dicendoogni bomba che cade nel suo paese si alza un muro sempre più forte fra Chi è l’Europa sono riuscita a fare l’ingresso di chi è nell’Unione Europea spinge sulle sanzioni e sull’esclusione della dal sistema di pagamenti Swift eccitando Reagan e chiedo a Gorbaciov di tirare giù il muro di Berlino Chiedi al cancello di Alex di buttare giù questo muro la Germania da il suo contributo e continuerò a far la replica del cancelliere tedesco ma una cosa e Chiara la nato non entrerà mai in questo conflitto la cronaca della guerra sono 130 le persone finora uscite Vive dal teatro di mariupol bombarda dai russi lo a tema un’agenzia citando una parlamentare Ucraina il rifugio antiaereo è resistito non attacca Mosca e parla di crimine di guerra Sotto assedio da giorni la città è stremata chi è prima 20.000 perdite civili i morti vengono sepolti nelle fosse comuni la gente scioglie la neve per avere l’acqua raccontati vicesindaco torniamo in Italia in chiusura nuovo Un monito del capo dello Statogli altri paesi che condividono i valori democratici si deve arginare e battere le ragioni della guerra aperta dalla Russia al centro dell’Europa dice Sergio Mattarella in un messaggio nella giornata dell’Unità nazionale italiana europei sono chiamati alla solidarietà dell’aiuto delle popolazioni colpite aggiunge il Presidente della Repubblica serve un impegno perché si fermi nei combattimenti si ripristina il diritto internazionale perché il primo diritti dell’uomo e vivere in pace non possiamo fare altro che allinearsi alle parole del capo dello Stato è tutto per il momento informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa