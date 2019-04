Ultime Notizie Roma del 17-04-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e mercoledì 17 aprile Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Lancia una nuova offensiva per prendere Tripoli ieri pioggia di missili Grad sul quartiere di Slime con 4 morti e 23 feriti Intanto le forze governative di fanno sapere di avere l’ordine di riconquistare ogni città anche Bengasi affermano siamo molto amici con l’Italia per lo Yemen vedo di Trump a sostegno americano la correzione Saudita la questione migranti tensione sulla direttiva di Salvini che oggi sarà la camera per il Question Time spento il rogo che ha devastato Notre Dame a Parigi al momento della solidarietà anche delle polemiche sui soccorsi giunti in ritardo e Sul restauro a cui sarebbe scaturito l’incendio le donazioni per la ricostruzione ammontano al momento a 700 milioni di euro oggi il Consiglio dei Ministri sarà interamente dedicata l’incendio riferisce Eliseo ti rimetterà governatrice PD Umbria catiuscia Marinil’inchiesta della procura di Perugia su concorsi pilotati all’ospedale del Capoluogo sono una persona perbene ferma per le europee attesa per stamattina la pubblicazione delle liste Movimento 5 Stelle in Corso Italia scoppia il caso Carfagna che i Big del partito accusano di golpe contro Berlusconi oltre i 290 e i manifestanti arrestati ieri a Londra durante le proteste degli ambientalisti radicali contro il cambiamento climatico accusati di resistenze blocco del traffico ieri l’appello della giovane ambientalista Greta al Parlamento Europeo la nostra casa sta crollando il tempo stringe Vi prego di non fallire la polizia americana sta cercando una ragazza pericolosa nell’ambito delle indagini sulle 20:00 Sport isolate Denver in Colorado la diciottenne Surface è ritenuta responsabile delle minacce nei confronti degli istituti scolastici seconda media sarebbe sezionato dalla strage del liceo di Columbine 20 anni fa la Cina ha registrato nel primo trimestre 2019 un rialzo del PIL pari al 6,4% annuo meglio delle attese in linea con lo stessonel 2018 il rialzo su base trimestrale dell’una e 4 percento è leggera flessione su 3 mesi precedenti stamani aperture poco mosse per le borse asiatiche portiamo ancora pagina lo sport Juventus dalla Champions League dopo l’uno di Amsterdam a Torino bianconeri perdono 12 con Line Ronaldo rispondono van dijk e Denise alla Juve ferma Allegri in semifinale il Barcellona che batte 30 United stasera i quarti porto Liverpool City Tottenham domani tocca il Napoli in Europa League Per la serie A stasera alle 19:00 il recupero Lazio Udinese si riapre il Giallo 80 anni al momento della morte non sarebbe stato da solo questa era l’ultima notizia buon inizio di giornata e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa