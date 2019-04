Ultime Notizie Roma del 17-04-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio i dati dei primi 2 mesi dell’anno sono incoraggianti a produzione invertito il Trend negativo e Questi elementi lasciano ritenere che la previsione per il 2019 sia equilibrata lo ha detto il ministro dell’economia Giovanni Tria audizione sul davanti alle Commissioni bilancio di camera e senato sostenendo che Perché l’Italia ha ridotto il GAP di crescita con i partner europei anche necessario un cambiamento del modello di crescita europeo verso una promozione della domanda interna senza pregiudicare la competitività la procura di Palermo ha disposto il fermo di 2 persone accusate di istigazione a commettere reati di terrorismo e auto addestramento per commettere atti terroristici si tratta di un palermitano Giuseppe frittitta di 5 anni residente in Lombardia è di un marocchino di 18 anni che vive a Novara frittita convertito all’islam fondamentalista islamico progettavano di andare a combattere con l’esercito del leasingci sarebbero anche addestrati per mesi per compiere atti terroristici di sabotaggio avrebbe postato sui social con i selfie con in mano un coltello si era fatto crescere una lunga barba nera e inneggiava la vende per i combattenti dell’isis uccisi sale la tensione nella maggioranza sulla direttiva Salvini sul NG Mare Ionio inviata come un’informazione anche vertici della Marina dal Ministero della Difesa emergere stazione per quello che viene considerato uno sconfinamento del Viminale dalle sue attribuzioni Salvini replica tutta l’autorità di decidere il posto lo assegna il Ministro dell’Interno può piacere o no gli italiani mi pagano per difendere questo sto facendo il rischio di infiltrazioni sui balconi una certezza il Quirinale smentisce che del caso si sia parlato durante un incontro Mattarella Conte che il capo dello Stato avrebbe richiamato l’attenzione del premier sui ritardi e contenuti delle di nascita dello sblocca cantieri si è dimesso da presidente della regione Umbria catiuscia Marini coinvolta nell’inchiesta sulla sanità in Umbria l’annuncio è arrivato ieri pomeriggio al termine di una lunga riunione nel palazzo della giunta sono unaper bene ha scritto Marini ho sempre fatto l’interesse generale in un’intervista Il Messaggero critica il PD diventato giustizialista per inseguire il MoVimento 5 Stelle attacca Non vorrei essere il Marino di Zingaretti depositato Momo il partito si sarebbe comportato la stessa maniera voltiamo pagina spento il rogo che ha devastato Notre Dame a Parigi è il momento della solidarietà ma anche delle polemiche sui soccorsi giunti in ritardo sui lavori di restauro a cui sarebbe scaturito l’incendio ingenti danni già numerosi versamenti da privati e imprese per finanziare la ricostruzione il procuratore di Parigi rivela c’è una prima allerta alle 18:20 ma non ho riscontrato nulla di anomalo una seconda e terza è scattata poco dopo quando il fuoco era già alla struttura a star Lancia una nuova offensiva per prendere Tripoli le nostre unità occupano 9 posizioni perimetro della capitale avanzano verso altre posizioni ha detto il portavoce delle forze del generale Ieri pioggia di missili gratis sul quartiere di Slime con 4 morti 23 feriti Intanto le forze governative di sunrise fanno saperel’ordine di riconquistare unicità e anche Bengasi le immatricolazioni di auto nell’Unione Europea sono state a marzo €1770849, 6% in meno dello stesso mese del 2018 il primo trimestre chiude con 4 milioni 32881 auto vendute in calo del 3,2% i dati sono dell’acea l’Associazione dei costruttori europei dell’auto Il gruppo fiat-chrysler ha immatricolato a marzo €106680 nei mercati dell’Europa + f11, 7% in meno dello stesso mese del 2018 la quota del 6% nei primi tre mesi dell’anno Il gruppo ha venduto 259733 vetture con una flessione del 10,7% possiamo ancora pagina la Cina ha registrato nel primo trimestre del 2019 un rialzo del PIL pari al 6,4% annuo meglio del 6,3% atteso dagli analisti in base ai dati dell’ufficio nazionale di statistica e rialzo trimestrale belluno,per cento la produzione industriale nei paesi rimbalza del 8,5% annuo a marzo battendo ampiamente L’attesa dei mercati di un + 5,9% in più 5,3 registrato a febbraio a raggiungere il passo più robusto dal + 9% di luglio 2014 le vendite al dettaglio segno non più 8,7% anche in questo caso migliorando rispetto alle Stime degli analisti era l’ultima notizie buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa