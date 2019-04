Ultime Notizie Roma del 17-04-2019 ore 11:10

Roma Daily News radiogiornale saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli sia di Sala Presidente della Regione Umbria catiuscia Marini PD l’annuncio è arrivato nel pomeriggio di ieri al termine di una lunga riunione nel palazzo che ospita la sede della giunta nel centro di Perugia indagata nell’inchiesta della procura di Perugia su alcuni concorsi per assunzioni che sarebbero stati pilotati all’ospedale del Capoluogo Umbro le dimissioni sono state comunicate con una lettera inviata dal presidente dell’assemblea legislativa Donatella porzi Marini le ha comunicate ai sensi dell’articolo 64 comma 3 dello Statuto regionale Io sono una persona per bene per me la politica è sempre stata a fare interesse generale dal sindaco della mia città Todi da europarlamentare in questi anni da Presidente della Regione così la presidente Marini nella sua lettera di dimissioni Notre Dameincendio polemica sulla sicurezza ma sono i costruiremo in 5 anni ministro della cultura due terzi del tetto andati in fumo le opere d’arte verranno trasferiti al Louvre colloquio Macron Papa Francesco la solidarietà del pontefice la scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 5:46 in Umbria in provincia di Perugia secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il Sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro tra i comuni di Montefalco e Bevagna non si hanno segnalazioni di danni a persone e cose il presidente americano Trump intervento alla risoluzione approvata dal congresso per mettere fine al sostegno statunitense alla coalizione Saudita non contro il PM non è necessaria è un tentativo pericoloso di indebolire la mia autorità costituzionale del rischio la vita di cittadini a militari americani a ferma Trump la colomba le altre scuole nell’area di Denver sono in larga 10 non si può né entrare né uscire secondoriportato dalla stampa americana alle autorità starebbero indagando su una minaccia credibile che riguarderebbe il look da un rappresentante di alcuni giorni l’anniversario della strage della scuola quando rimasero uccisi 12 studenti se non ti serviranno coperture per ben 25 miliardi Senza contare le ulteriori misure compensative per la Plata te lo spiega lui è la posizione su Snapchat serviranno circa 2 miliardi per gli investimenti è circa 23 miliardi per evitare gli aumenti IVA chiudiamo con lo sport calzolaio Saluta la Champions League i bianconeri sono stati eliminati dall’ajax abbattuti 21 nella gara di ritorno dei quarti di finale allo Stadium di Torino dopo l’uno a uno deve andata ad Amsterdam ed è tutto grazie per averci seguito vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa