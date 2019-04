Ultime Notizie Roma del 17-04-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la cattedrale di notre-dame non era assicurata lo rivelano i media francesi spiegando che lo Stato e assicuratore di se stesso per gli edifici religiosi di cui e proprietario come la Cattedrale gran parte dei corsi per il restauro della chiesa incendiata lunedì quindi saranno a carico delle casse pubbliche lo Stato farà quello che serve ha detto il ministro della cultura verranno il suo aiuto le sottoscrizioni della Colletta privata che ha 700 milioni di euro e dovrebbe superare in giornata Emiliano guardare le aree residenziali è un crimine contro l’umanità dimostra craftare un criminale di guerra era ricercato dalla giustizia a livello nazionale nazionale che ha detto il leader del governo di unità nazionale fayez al-sarraj nel corso della notte nel quartiere Diablo Slim poco dopo il bombardamento a colpi di missili grande con questo governoci sarà nessun aumento dell’IVA Deve essere chiaro che il 5 Stelle sarà il governo non ci sarà nessun aumento dell’IVA al contrario L’obiettivo è ridurre il carico fiscale su famiglie e imprese serve la volontà politica noi ce l’abbiamo Mi auguro che ce l’abbiano anche gli altri Fermo restando che ci sono già soluzioni sul tavolo volte ad evitare un aumento lo dice Luigi Di Maio saranno 21 milioni 335 mila gli italiani Durante le festività pasquali ai ponti di primavera il giro di affari complessivo sarà di circa 8,2 miliardi di euro lo rileva federalberghi lo 87% resterà in Italia scegliendo località di mare montagna laghi Terme crociere per coloro che andranno all’estero il 13% vincono le grandi capitali europee eseguite a stretto giro da mare capitali extraeuropee partiranno per primi 6,2 milioni di Italiani che concentreranno le vacanze sulla Pasqua insieme ai 3,6 milioni che faranno una pausa più lunga includendo anche il ponte del 20Aprile nel milione e seicentomila che potrà rilassarsi per tutto il super Ponte fino al primo maggio andranno in vacanza per il ponte del 25 aprile, 4 milioni mentre altri 50.000 combineranno le feste della Liberazione dei Lavoratori invece sei milioni si muoveranno solo per il ponte del primo maggio è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime ore

