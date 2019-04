Ultime Notizie Roma del 17-04-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Greta La giovane attivista svedese diventata il simbolo della protesta contro I mutamenti climatici è arrivata a Roma accompagnata dalla madre Malena Hermann esce dalla stazione Tiburtina di Roma con il suo cartellone Zaino in spalla e le treccine legate subito si è recata a San Pietro al termine dell’udienza generale si è incontrata con Papa Francesco udienza Papa Francesco l’ha incontrata tra i due ci sono stati una calorosa stretta di mano e Un breve scambio di battute la cattedrale di notre-dame non era assicurata lo rivelano i media spiegando che lo Stato assicurato di se stesso per gli edifici religiosi di cui e proprietario come la Cattedrale gran parte dei costi per il restauro della chiesa incendiata lunedì quindi saranno a carico delRepubblica lo Stato farà quello che serve ha detto il ministro della cultura verranno in tuo aiuto le sottoscrizioni della Colletta privata che ha toccato 700 milioni di euro e dovrebbe superare in giornata il cardo Picasso l’inflazione marzo resta stabile al 1% lo stesso livello registrato a febbraio su base mensile invece l’indice Segna un momento dello 0,3% lo comunica l’Istat e confermando stima preliminare guardando il Territorio Bari posizione Alta Perugia ultima nel 2018 il museo del Cremlino di Mosca sono stati invitati da quasi 2,9 milioni di persone ha detto la direttrice è gagarina alla tassa secondo le linee guida stabilite dal ministero della cultura Russo dovremmo dare il benvenuto a 1,8 milioni di persone all’anno ma nel 2018 2,9 milioni di persone hanno visitato il museo è affermato sottolineando il numero mensa annualmente di circa 100.000 visitatori i dati dei primi 2 mesi dell’anno sono incoraggiala produzione invertito il Trend negativo in questi elementi lasciano ritenere che la previsione 2019 sia equilibrata così il ministro dell’economia Giovanni Tria in audizione sul Depp davanti alle Commissioni bilancio di camera e senato La Juventus sconfitta in Champions è rientrata gli scambi in borsa e ora Cioè del 19% 1, €3 sul listino di Amsterdam e intanto la chiamo così 121 vittoriosa nella partita con la Juve corre mettendo a Segno un rialzo del 9,91% 18,8 la sconfitta Travolta in bianco e nero in borsa e non è riuscito ad entrare gli scambi se ne andò in avvio di seduta. un calo del 25% teorico ed è tutto dalla redazione appuntamento alle prossime alle ossa

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa