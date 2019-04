Ultime Notizie Roma del 17-04-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale nuovo buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli il tasso di inflazione marzo responsabile centro lo stesso livello risultato a febbraio su base mensile invece l’indice Segna un momento dello 0,3% lo comunica l’Istat mando la stima preliminare guardando al Territorio Bari esposizione al top Perugia ultima in generale Infatti nei capoluoghi delle regioni e delle province autonome Nei comuni con più di 150000 abitanti che registrano dinamiche di crescita dei prezzi su base annua ovunque nel carrello della spesa rallenta ancora ma resta sopra l’inflazione i prezzi dei prodotti di largo consumo beni alimentari per la cura la casa persona a + 1,1% nelle 2018 i musei del Cremlino di Mosca sono stati visitati da quasi 2,9 milioni di persone lo ha dettodirettrice di Elena gagarina la tosse secondo le linee guida stabilite dal ministero della cultura Russo dovremmo dare il benvenuto a 1,8 milioni di persone all’anno ma nel 2018 quasi 2,1 milioni di persone hanno visitato i musei ha fermato gagarina sottolineando che il numero aumenta annualmente di circa 100.000 visitatori Greta La giovane attivista svedese diventata il simbolo della protesta contro I mutamenti climatici è arrivata a Roma accompagnata dalla madre Malena Hermann Hesse alla stazione Tiburtina di Roma con il suo cartellone Zaino in spalla treccine legate e c’è subito recata in piazza San Pietro Dove Al termine dell’udienza generale si è incontrata con papà Francesco saranno 21 milioni 335 mila gli italiani in viaggio Durante le festività pasquali i ponti di primavera il giro di affari complessivo sarà di circa 8,2 miliardi di euro lo rileva federalberghi il 87% resterà in Italia scegliendo località d’arte mare montagnaTerme crociere per coloro che andranno all’estero vincono le grandi capitali europee in seguito a stretto giro da mare grandi parziali extraeuropei crociere partiranno per primi 6,2 milioni di Italiani che concentreranno le vacanze sulla Pasqua insieme ai 3,6 milioni che faranno una pausa più lunga includendo anche il ponte del 25 aprile e alla milione e seicentomila che può rilassarsi per tutto il super Ponte fino al primo maggio si sono addestrati per mesi per compiere atti terroristici e di sabotaggio preparandosi all’uso di armi allenando di per raggiungere una preparazione fisica militare idonea combattere a fianco dei miliziani dell’isis in Siria è una delle cose che i PM di Palermo muovono Giuseppe frittitta 25 anni palermitano e ousama game marocchino fermati per istigazione a commettere reati di terrorismo e auto addestramento Per compiere atti terroristici i due si sarebbero conosciuti su internet e i giovani marocchino avrebbe spinto frittittaradicalizzazione è tutto Grazie dell’attenzione dalla redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa