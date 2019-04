Ultime Notizie Roma del 17-04-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno economia in apertura i dati dei primi due mesi dell’anno sono incoraggianti lasciano ritenere che la previsione per il 2019 sia equilibrata Italia quindi è fuori dalla ricezione ti ho detto il ministro dell’economia Tria in audizione sul davanti alle Commissioni bilancio di camera e senato assicurando che flat Tax reddito di cittadinanza e quota 100 contribuiranno a sostenere i consumi delle famiglie è il PIL è già 2019 il debito pienamente sostenibile l’aumento dell’Iva invece confermato in attesa di definire misure alternative nel rispetto dei conti attacca il PD servono lavoro salari più alti infrastrutture più moderne più investimenti nella scuola e conoscenza ma l’unica cosa che aumenta è lì da prima io prima finché il MoVimento 5 Stelle al governo nessun aumento dell’IVA è il Ministro dell’Interno Matteo Salvini tira drittomigranti dopo le polemiche di ieri con la difesa sulla direttiva riguardante la Mare Ionio il Ministro dell’Interno è l’autorità nazionale di pubblica sicurezza e deve autorizzare lo sbarco ho tutta la vita di decidere il porto lo assegna il Ministro dell’Interno può piacere o no gli italiani mi pagano per difenderli Per questo sto facendo afferma Salvini poi ribadisce che il rischio di infiltrazioni sui balconi è una certezza se tu la situazione in Libia Si augura lo scopo dell’iniziativa militari di attar amico anche su Roma che non merita la situazione in cui versa proprio a Roma oggi è arrivata Greta thunberg La giovane attivista svedese. I mutamenti climatici accompagnata dalla madre è scesa alla stazione Tiburtina di Roma con il tuo cartellone Zaino in spalla le treccine legate la ragazza e poi andata a San Pietro dove ha avuto un breve incontro con Papa Francesco udienza generale per due ci sono stati una calorosa stretta di mano e Un breve scambio di battute Francesco molto sorridente un cartello bianco con la scritta e tradotta in italiano unitevi al minutochiusura la cattedrale di notre-dame non era assicurata lo rivelano i media francesi spiegando che lo stato di assicuratore di te stesso per gli edifici religiosi di quel Proprietario come la Cattedrale lunedì quindi strano a carico delle casse pubbliche lo Stato farà quello che serve ha detto il ministro della cultura darmi un aiuto nel sottoscrizione della Colletta privata che ieri ha toccato al Settecento milioni di euro e dovrebbe superare oggi il miliardo di tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

