Ultime Notizie Roma del 17-04-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno economia in apertura in Italia il 12,2% degli occupati è a rischio di povertà un livello superiore alla media dell’Unione Europea 9,4% nel 2017 sono Greta Spagna Lussemburgo in Romania hanno livelli più alti la crisi del 2008 2014 si legge nel rapporto Istat ha preso ancora più diffuso il lavoro povero in particolare sono a rischio di povertà il 18,6% dei Lavoratori occupati part time Il 20,9% di disoccupati tunnel più che il diploma di scuola media il 22,5% di chi ha un contratto di lavoro a termine il 32,8% dei cittadini stranieri deposto presidente sudanese al Bashir è stato trasferito da una residenza forzata un noto carcere nel nord del paese lo riferisce un quotidiano citando unsulla mia trentennale autocrate dei posto giovedì scorso da un golpe militare compiuto dopo mesi di proteste Popolare è stato trasferito in regione di massima sicurezza precisa il giornale confermando processarlo Insurance ricercato per il genocidio in Darfur la cronaca torniamo in Italia nuova uscita di una tunisina ha strangolato la sua compagna una donna italiana e subito dopo ha chiamato la polizia per tutti i mesi ma femminicidio è avvenuto a Palermo stazione della copia sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia la vittima È una donna di 53 anni l’assassino è il marito 54 la coppia ha due figlie si trova in questura Dove è stato interrogato ultime notizie chiusura l’eliminazione in Champions League costa cara alla Juventus anche in borsa il titolo della società bianconera non è riuscita ad entrare gli scambi Piazza Affari con un calo teorico del 25% ed è stato ammesso alle contrattazioni con un meno 19% per poi arrivare a meno 15 % invece il titolo della sala borsa di Amsterdam nome,per cento è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa