Ultime Notizie Roma del 17-04-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale siamo un nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano i dati dei primi 2 mesi dell’anno sono incoraggianti lascia un ritenere che la previsione per il 2019 sia equilibrata e quindi la ricezione sono le parole del ministro Tria in audizione sul davanti alle Commissioni bilancio di camera e senato assicurando che il debito è pienamente sostenibile lamentata dell’Ira invece confermato in attesa di definire misure alternative nel rispetto dei conti attacca il PD servono lavoro salari più alti infrastrutture più moderne ma l’unica cosa che aumenterà Eli la prima io prima finché il MoVimento 5 Stelle al governo nessun aumento dell’iva. questo è l’impegno della Lega Siamo al governo per abbassare le tasse non per aumentarle come hanno fatto gli altri problemi è per Matteo Salvini per centinaio l’aumento non è nel contratto di governo e oggi a Roma la visita di Gretaho incontrato Papa Francesco l’ha ringraziato per aver parlato praticamente della crisi climatica mi ha detto di andare avanti scrive su Facebook la giovane attivista dopo aver incontrato il pontefice sta ragazza svedese da tempo. I mutamenti climatici per arrivare a Roma con la madre Zaino in spalla e le treccine legate tra mostrata per voglio molto sorridente un cartello bianco con la scritta in inglese Uniti allo sciopero per il clima Andiamo a Parigi perché notre-dame rimarrà chiusa al pubblico per circa 5-6 anni l’ho ripreso il sacerdote direttori media francese livello A1 che la cattedrale non era assicurata lo stato che ha assicurato il testo per gli edifici religiosi di cui e proprietario per il restauro della chiesa incendiata lunedì quindi saranno a carico delle casse pubbliche verranno in aiuto le sottoscrizioni della collega privata che ieri Comunque hanno toccato 100 milioni di euro per oggi la tua mamma dovrebbe superare il miliardo intanto la Francia lancia un concorso internazionale per architetti per la ricostruzione della Giulia chiusura lutto nel mondo del giornalismo è molto questa mattinaRoma massimo Bordin storico direttore di Radio Radicale voce conosciutissima tra gli addetti al lavoro e non solo per la tua segna stampa mattutine accordi Nel 77 anni era malato da tempo fino al primo Aprile ha fatto la rassegna dei è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa