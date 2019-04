Ultime Notizie Roma del 17-04-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano a Matteo Salvini tira dritto sui migranti dopo le polemiche di ieri con la difesa sulla direttiva riguardante la Mare Ionio con tutta la tua vita di desideri forte lo assegna il Ministro dell’Interno può piacere gli italiani mi pagano per difendere questo sto facendo afferma Salvini poi ribadisce che il rischio di infiltrazioni sui balconi è una certezza il Viminale strudel ditta fuori con i vertici militari da direttiva di calce a un documento di poche settimane fa politica nelle liste di Forza Italia per l’europeo non compare il nome della vicepresidente della Camera Mara Carfagna monti vicino alla vicepresidente riferiscono che ha dato la sua disponibilità a candidarti da due mesi fa perché lo ha ribadito anche ieri pubblicamente detto questo riferiscono le stesse fonti Prima di tutto dagli impegni a fare campagna elettorale Come se fosse candidata la cronaca Unacrollato in una scuola sul corso Umberto Primo a Sant’Anastasia in provincia di Napoli a crollare stata una parte di una parete divisoria tra una terza una quarta classe situate al primo piano del plesso di Corso Umberto Primo compleanno maestra di sostegno impegnata con un bimbo disabile ferita alla testa e ad una spalla donna Nel quarto mese di gravidanza restare contuso l’altro anche un virus lo sport calcio è ufficiale lavare sbarca in serie B a partire dai prof playout di questa stagione per poi vivere una fase sperimentale nel prossimo campionato a confermarlo è il presidente della Lega di al termine del consiglio federale siamo molto soddisfatti ha rivelato anche se dobbiamo aspettare l’autorizzazione del protocollo intanto dopo l’eliminazione in Champions League il titolo della Juventus è crollato anche in borsa la società bianconera non è riuscita ad entrare negli scambi a Piazza Affari il titolo della Gliaca la borsa di Amsterdam è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

