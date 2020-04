Ultime Notizie Roma del 17-04-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio trifasi per riaprire le americhe dal tornare a girare l’economia sull’orlo di una depressione Donald Trump presente le linee guida per tornare alla normalità e rimanda ai governatori dei singoli stati la decisione sul quando aprire dicendo che 29 stati potranno farlo a breve per tutelare la salute dei cittadini dobbiamo preservare la salute funzionamento dell’economia dice il presidente raccomandando cautela nella prevenzione sottolineando come gli Stati Uniti saranno pronti ad affrontare il virus qual orari energia S Brigida wallstreet nel paese si contano i 604301 casi 31628 morti quasi 4610 delle ultime 24 ore il PIL della Cina crolla nel primo trimestre del 6,8% accusando il primo dato negativo dal 1992 a causa degli effetti della Sardegna da covid-19la variazione congiunturale è pari a meno 9,8 % le previsioni medio degli analisti erano di contrazioni rispettivamente del 6 e 5 del 99 meglio del previsto la produzione industriale meno 1,1 % a marzo le tesi erano del meno 7,3 ripartire il 4 marzo alla Lombardia Si allineano anche Veneto Piemonte in Sicilia fontane di scaglionare il lavoro su 7 giorni anziché su 5 con orari di inizio diversi per evitare l’affollamento dei mezzi pubblici Zaia immagine di riaprire con tutto anche prima se ci sono i presupposti di natura storia del mondo scientifico Ciriè dice che aspettare a braccia conserte che il virus se ne vada è l’errore più grande che si possa fare preoccupate invece sindacati che chiedono un incontro al governo è fondamentale mantenere un forte presidio è una regia Nazionale sulla sicurezza e tutela massima della Salute per tutti i lavoratori e le lavoratrici in arrivo immuni l’app italiana per il tracciamento del contagio delle cornail governo sta accelerando la scelta dovrebbe essere formalizzata a breve dopo la passaggio attraverso la task force di Vittorio colao che si riunisce oggi la firma del contratto da parte del commissario Domenico Arcuri il sistema dovrebbe essere testato prima in Alcune regioni pilota per poi estendersi in tutta Italia e probabilmente si terrà lunedì la riunione del Consiglio dei Ministri che in vista del decreto Aprile chiedere alla stazione al parlamento per un nuovo sforamento del deficit Conte punta 10 condizioni in arrivo nuovo BTP Italia per far fronte alle spese dell’emergenza sanitaria per il covid-19 manca di lavoro il sostegno dell’economia la presidente della commissione europea von der leyen si scusa con l’Italia mette molti erano quando avevate bisogno di aiuto all’inizio della pandemia c’è voluto molto tempo che tutti capissero che dobbiamo proteggerci a vicenda Ora l’Italia è il cuore pulsante dell’Unione Europea Carlo Bonomi e le presidente designato di Confindustria vince lail voto del consiglio generale di via dell’astronomia incomincia Mattioli per 123 voti a 60 camminata che si mette a sorpresa per l’esito del voto elezione definitiva il 20 maggio davanti a me una sfiga tremenda economiche Teca di governo la politica c’è esposta un clima industriale con ingiurie le imprese anche dal sindacato rispondiamo con fermezza nella gestione del virus la proliferazione dei comitati di esperti nel senso che la politica non ha capito non sa dove andare abbiamo un comitato a settimana senza poteri Senza capire dove si vuole andare sono scesi a meno di 3000 i pazienti di coronavirus ricoverati nelle terapie sensibilità aria sale il numero dei guariti sono 2072 mentre sono 22170 le vittime totali l’aumento dei contagi e di 1189 un trend discendente per il presidente dell’ Istituto Superiore di Sanità Silvio brusaferro e il Sottosegretario sileria ospita che sia obbligatorio Una volta trovato il vaccino anti covid quasi tutto pronto per la campagna per il test di unità servirà almeno un laboratorio peri test sierologici verranno utilizzati nella campagna Nazionale sui 150.000 Italiane a breve il bando per le aziende E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa