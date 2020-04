Ultime Notizie Roma del 17-04-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla relazione da Francesco vi in studio è stata firmata di quindi ero operativa l’ordinanza del commissario Domenico Arcuri con la quale si dispone di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso software di sakting di appalto di servizio gratuito con la società bending spoons Spa la App Store Contact tracing sarà un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza lavorando con il Ministero per l’innovazione la Presidenza del Consiglio per cominciare la sperimentazione che contiamo possa essere avviati in Alcune regioni pilota per Poi estenderla speriamo in una massiccia adesione volontaria dei cittadini lo ha detto il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri al Tg1 Speriamo che cittadini possano sopportare e supportare il sistema di tracciamento dei contatti che ci servirà a capitalizzare l’esperienza della fase precedenteed evitare che si possa replicare ha proseguito Arcuri Azzolina ancora troppi rischi a scuola non si torna si allontana sempre di più la possibilità di riaprire Maggio dice ministro dell’istruzione spiegando che il governo prenderà giorni una decisione per le famiglie ci sarà un aiuto con un estensione del congedo parentale del bonus baby-sitter per la maturità sarebbe auspicabile l’esame a scuola kalanchoe ricovero in terapia intensiva per la prima volta dal 20 marzo i pazienti nei reparti sono Infatti scesi sotto i 3000 ad oggi sono Infatti 2936 43 meno rispetto alle precedenti 24 ore di questi 1032 sono in Lombardia 42 meno rispetto alle precedenti 24 ore dei centro 6607 malati complessivi 26893 sono ricoverati con sintomi i positivi sono 1189 in più ma 750 in meno rispetto alle precedenti 24 ore e 60 6778isolamento domiciliare il numero di contagiati totali dal coronavirus in Italia compresi morti guariti è di 100 68941 con un incremento rispetto alle precedenti 24 ore di 3786 oggi sono guariti 2072 dal coronavirus totale dall’inizio dell’emergenza le persone che hanno superato il coronavirus sono 40164 2936 pazienti in terapia intensiva 143 meno rispetto alle precedenti 24 ore un numero così basso non veniva registrato dal 21 marzo 525 morti in più per un totale di 20 2000 170 Papa Francesco così non è chiesa celebrare a distanza per uscire dal tunnel modalità a distanza sono legate al momento difficile ha sottolineato il pontefice durante lunedì a Santa Marta ma la chiesa e con il popolo con i sacramenti apertura passi per l’estateper l’economia americana è ora di farla ripartire da un’altra presenta il suo piano per riaprire l’America tre fasi un passo dopo l’altro non tutti insieme spiega Trump ribadendo che gli Stati Uniti hanno superato il picco del coronavirus a decidere i tempi della riapertura saranno i governatori dei singoli stati ha spiegato il presidente precisando che il governo federale provvederà l’assistenza necessaria Trump ha invitato quindi gli stati a lavorare insieme Trump ha poi sottolineato che mentre iniziamo a riaprire dobbiamo vigilare affinché venga bloccato l’ingresso del virus dall’estero i controlli ai confini le restrizioni sui viaggi le altre limitazioni sugli ingressi sono più importanti che mai e che era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

