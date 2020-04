Ultime Notizie Roma del 17-04-2020 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco vi in studio nuovo appuntamento con l’informazione ripartire il 4 maggio è il pressing delle regioni al governo alla Lombardia sia lì anche Veneto Piemonte Sicilia preoccupato invece sindacati che chiedono un incontro al governo in arrivo intanto immuni l’app italiana per il tracciamento del contagio del coronavirus il governo sta accelerando la scelta dovrebbe essere formalizzata a breve dopo il passaggio attraverso la forza di Vittorio colao che si riunisce oggi è la firma del contratto da parte del commissario Domenico Arcuri per l’amministrazione Lina le scuole non riapriranno a maggio il bollettino della Protezione Civile del 16 aprile casi totali in Italia sono 168 1941 in calo i decessi 500cinque nelle ultime 24 ore prosegue il calo nelle terapie Intensive si registra il record dei tamponi probabilmente si terrà lunedì la riunione del Consiglio dei Ministri che in vista del decreto di aprile Chi ha l’autorizzazione al parlamento per un nuovo sforamento del deficit Conte punta a 10 condizioni negli Stati Uniti e record del numero di morti 4591 inventi Ross annuncia di aver messo a punto un test sierologico a sorpresa buon rivede al rialzo il conteggio delle vittime e ne aggiungi 1200 dopo settimane di ricovero per covid-19 in Spagna invece è morto lo scrittore Luis sepulveda aveva 71 anni è Papa Francesco Questa mattina nel consueto appuntamento con la celebrazione a Santa Marta è tornato a ribadire così non è chiesa celebrare a distanza per uscire dal tunnel e sentiamovorrei che oggi per le donne che sono in Atessa le donne incinte che diventeranno mamme si preoccupano una banana A quale mondo nel quale mondo mi dirà il mio figlio Speriamo per loro perché lunedì ha coraggio per portare avanti questi pesi con la fiducia che sarà Certamente un mondo diverso ma sempre sarà un mondo migliore amica tanto è tutto buon proseguimento di ascolto ai Buona giornata a tutti voi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa