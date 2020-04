romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli la pandemia ha pesanti effetti sul mercato europeo dell’auto a marzo in Europa occidentale le immatricolazioni sono state 850 3077 contro 1 milione 771000 0 30 dello stesso mese del 2019 Icaro Secondo i dati diffusi dalla c’è a l’Associazione dei costruttori europei in valore assoluto e di noce 17953 autovetture mentre la contrazione percentuale è stata del 51,8% Rosa messo a punto un test sierologico per misurare la presenza di anticorpi contro il coronavirus nei pazienti esposti al contagio da covid-19 la casa farmaceutica Svizzera si legge in una nota punta a rendere il testo diagli inizi di maggio nell’Unione Europea e sta attivamente lavorando con la s americana per un’autorizzazione d’emergenza Se Conte decide di andare in Europa e puntare i media sostenere quello che dice nelle conferenze stampa Noi stiamo con lui se può andare a puntare i piedi deve ringraziarci lo afferma il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni astarte Sky Tg24 è stata firmata ed è quindi ora operativa l’ordinanza del commissario Domenico Arcuri con la quale si dispone di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso software Edit Contact tracing appalto di servizio gratuito con la società bengtsfors Spa l’ordinanza è la numero 10 del 16 aprile del Rosario straordinario Arcuri ed è pubblicata sul sito del governo la presente ordinanza si legge è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la città di Juan l’epicentro della tua vita9A rist a sorpresa i numeri di contagio e decessi aumentando di rispettivamente di 325 Unità 50333 è di 1290 unità 3169 totale Il quartier generale Municipale impegnato nella prevenzione e controllo del virus ha spiegato in una nota al secondo i media locali che la revisione conforme alle leggi e regolamenti principio di essere responsabili verso la storia le persone i defunti la mostra è destinata a dare altro slancio alle polemiche sull’affidabilità dei dati possiamo a Piacenza ha fondato con un calcio il vetro di una porta di casa quanto risulta durante una lite con la fidanzata convivente un frammento di vetro gli accidentalmente Reciso un grosso vaso sanguigno della è morto così dissanguato un ragazzo di 28 anni a Piacenza l’episodio è avvenuto in un’abitazione vicino a Rivergaro in Val Trebbia dove sono Accorsi i sanitari del 118 il 28morto poco dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale di Piacenza accertamenti dei Carabinieri di Rivergaro e per ora è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa