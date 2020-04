Ultime Notizie Roma del 17-04-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli coronavirus 3 fase 2 con distanziamento lista conferma il Trend è in calo ci sono 160000 persone positive a tampone le persone che sintomi si stanno riducendo con la curva in fase decrescente a livello nazionale lo ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità Silvio brusaferro durante la conferenza stampa all’istituto su un andamento epidemiologico dell’epidemia di covid-19 nella fase due sarà importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio con l’identificazione rapida dei focolai rintraccio isolamento dei contatti azioni di contenimento ed eventuale creazione di zone rosse l’invito di Giovanni Rezza dell’istituto superiore di sanità a punto nella conferenzai dati Istat sui decessi un aumento dei morti pari o superiore al 20% nel periodo primo marzo 4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015/2019 circa 21 milioni di persone stanno vivendo questo momento di emergenza con serie difficoltà economiche di cui la metà oltre 10 milioni con un reddito quasi Nullo e quanto emerge da una ricerca dell’università della Tuscia che calcola esistono almeno tre milioni di persone che non dichiarano reddito al fisco che difficilmente ora possono guadagnare un minimo per il sostentamento oltre 18 milioni di persone con redditi inferiori a €15000 di cui 7,6 milioni con meno di 6000 cioè €500 lordi mensili Corona è polemica Bruxelles lavoro di lega e Forza Italia al Parlamento Europeo contro gli eurobond all’emendamento dei Verdi sulla condivisione del debito tra i paesi dell’Unione Europea alla risoluzione comune di pp&sraileurope.eu Verdi è stato respinto ieri con 326 voti contrari d882p 74 astensioni favorevoli pd-5stelle Fratelli d’Italia contrari lega Forza Italia mentre gli eurodeputati italia-villa si sono astenuti il consiglio permanente Cei riunito in videoconferenza ha ricordato il ruolo dei sacerdoti in questo momento di emergenza Egli ha ringraziati per il loro essere prossimi al popolo tanti più di 100 hanno offerto la loro vita esprimendo ancora una volta il volto bello della chiesa amica che si prende cura della prossima ho la chiarezza per tutti e stazione alla preghiera vero anch’io a questo tempo L’ombra della morte sembrava estesa sul nostro paese ma non ha avuto l’ultima parola sottolineano i vescovi la sessantacinquesima edizione dei premi David di Donatello si terrà l’8 Maggio lo conferma Piera Detassis presidente e direttore artistico dell’Accademia del cinema italiano premi David di Donatello l’evento Sarmesso in diretta in prima serata su Rai 1 condotto da Carlo Conti è tutto Per ora grazie dell’ascolto appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa