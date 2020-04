Ultime Notizie Roma del 17-04-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli ci sono 170000 persone positive a Tamponi e le persone con sintomi si stanno riducendo quella curva in fase decrescente livello nazionale lo ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro durante la conferenza stampa l’istituto sull’ andamento epidemiologico dell’epidemia di covid-19 la fase di riapertura aggiunto andrà fatta con grande cautela raggiunge i contatti e sorveglianza del numero dei ricoveri Dovremmo ripensare riorganizzare la nostra organizzazione della vita sia nei trasporti che nel lavoro e nelle attività quotidiane non c’è nessun piccola la curva dell’epidemia evidenziato però l’epidemia ologo Giovanni retta sia trattato di un piccolo artificioso generato dall’ Hawk Down ha detto ancora resta dell’istituto superioresanità nella fase due sarà importante rafforzare soprattutto il controllo del territorio con l’identificazione rapida dei focolai tesseri traccia isolamento dei contatti azioni di contenimento ed eventuale creazione di zone rosse lavoro in sicurezza per costruire il futuro allo slogan che CGIL CISL e UIL hanno scelto quest’anno per il primo maggio in seguito al prof dell’emergenza covid-19 le tre confederazioni hanno già comunicato nei giorni scorsi l’annullamento della manifestazione Nazionale previsto a Padova ma sono pronti ad annunciare una grande campagna di informazione sul tema della tutela della salute del rispetto del protocollo sulla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro il voto della Lega è di Forza Italia è stato determinante per bocciare l’emendamento dei verdi sul Corona Bond hanno votato contro la condivisione del debito futuro degli Stati membri La verità è che la destra italiana e contro qualsiasi iniziativasalvare Italia Unione Europea dal pavimento tutto qui lo scrive su Twitter Alessia rotta vicepresidente dei Deputati del PD a proposito del voto all’europarlamento si possono costruire strade ferrovie metropolitane ponti e gallerie ma non ristrutturare le scuole un’assurdità a cui chiedo di porre rimedio con un emendamento Altura Italia che ho presentato oggi purtroppo i nostri bambini e ragazzi non torneranno a scuola prima di settembre sfruttiamo questi mesi di Chiusura forzata per ammodernare gli edifici non solo dal punto di vista edile ma anche delle nuove esigenze a partire dal digitale azione una proposta ragionevole che proviene anche dei sindaci che vorrebbero giustamente non perdere ulteriore tempo lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia Sandra Savino l’ipotesi in cui l’evoluzione del virus dovesse andare in senso positivo e ci fossero le condizioni noi il 4 maggio dovremmo essere pronti per la riapertura perché non prescinda mai dalla sicurezza dei nostri cilavoratori lo ha detto il governatore Lombardo Attilio Fontana in collegamento con Mattino Cinque ancora di scuola parliamo graduatoria d’istituto cioè apertura da parte dell’amministratore Lina per aggiornarle prevale la linea del sindacato ANIEF Come spiega i nostri microfoni il presidente Marcello Pacifico sentiamo vince il primo round dopo aver lanciato le petizioni che hanno raccolto più di 20000 firme c’è un’apertura da parte della maggioranza dello stesso ministro Azzolina Per quanto riguarda delle graduatorie di istituto che è stato trasformato in provinciali fin da subito e non rinviato di un anno come prevede il decreto legge Quindi aspettiamo questo emendamento della maggioranza e del del parlamento successo del decreto-legge è un emendamento voluto darmi Perché Perché serve per garantire la continuità diciamo didattiche evitare il balletto delle supplenzequanto riguarda l’utilizzo delle domande di messa a disposizione C’è di chiamate Fuori Rotta da parte dei presidi quindi è importante per poter avere i supplenti in cattedra fin da subito però la cosa Ancora non del precariato cioè del fatto che il prossimo anno ci sarebbe della supplentite su questo anche fallire ben chiare e abbiamo chiesto come allenamento o in Senato durante la discussione del provvedimento cambiare appunto ora con un emendamento la norma di legge prevede di reclutamento straordinario anche dei precari di terza fascia delle graduatorie d’istituto Comunque sono utilizzate per dare le supplenze non c’è motivo che non vengono utilizzate per dare il ruolo in questo momento straordinario notte sarebbe importante da non segnare per garantire la continuità didattica di tutto il tormento impegnato anche l’anno prossimo visto il recupero degli apprendimenti che previsto dal decreto-legge e stabilizzare anche i passi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa