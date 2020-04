Ultime Notizie Roma del 17-04-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano tutti i sostegni al reddito della cassa integrazione ai congedi speciali coperchi fino a giugno introduzione del reddito di emergenza e conferma del bonus per gli autonomi che potrebbe salire oltre gli €800 e questo lo schema cui sta lavorando il governo per il prossimo decreto di aprile tu la coronavirus uno studio dell’università della Tuscia intanto evidenzia che circa 21 milioni di persone sono in serie difficoltà economiche di con un reddito quasi Nullo e secondo la fondazione studi dei Consulenti del Lavoro il blocco dell’attività produttiva generato per 3,7 milioni di lavoratori Filippini almeno dell’unica fonte di reddito familiare in aumento dei morti è pari o superiore al 20% nel periodo prima marzo 4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2015-2019 è stato rilevato dall’istat i decessi a Bergamo sonodue volte superiore agli anni passati qui a Brescia sono triplicati i primi dati dell’osservatorio dell’istituto superiore di sanità sulle RSA mostrano che dal primo febbraio sono stati in classe mini 6.50 nelle strutture di ricovero per anziani con sintomi di in oltre il 40% dei deceduti il governatore della Lombardia Fontana ti difende le RSA non abbiamo Assolutamente sbagliato nulla parliamo di scuola non si torna sui banchi perché ci sono ancora troppi i rischi Io rientro frettoloso rischia di vanificare gli sforzi fatti finora questo il pensiero del ministro dell’istruzione Lucia Azzolina che un’intervista sul Corriere della Sera fa presente che ti allontana sempre di più la possibilità di capire a maggio e che dovranno prendere a giorni una decisione a Giulina sottolinea che anche se ci sarà per tutti la promozione le pagelle saranno vere con i 4 Ei 5 chiusura bilancio del pomeriggio della John Hopkins University sono più di 146 mila i morti provocati da coronavirus scrivendo un mondiale a fronte di due milioni 172il numero delle persone guarite aumentato a 554 mila le misure fin qui adottate Hanno avuto successo l’esplosione dei contagi è governabile ha detto il ministro della Salute tedesco negli Stati Uniti Trump pensa in tre fasi per riaprire il paese dove per lattine dietro Nuovo record di morti quasi 4624 ore le vittime in totale degli Stati Uniti sono più di 32200 è tutto grazie per averci seguito alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa