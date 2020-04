Ultime Notizie Roma del 17-04-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno in Italia ci sono più di 160000 persone positive Tamponi e quelle che presentano sintomi si stanno riducendo quella turba in fase di crescente a livello nazionale parliamo dell’emergenza coronavirus ha detto il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro sostenendo che il passaggio alla fase 2 dovrà essere affrontato con molta cautela le pedine algorest avvertito che il virus Non sta scomparendo Inoltre tende ad essere chiuso prima che compaiano i sintomi ed anche dopo la riapertura bisognerà continuare a parlare di distanziamento sociale zone rosse le regioni del nord spingono però per ripartire il governatore del Veneto Zaia rilancia il lockdown non esiste più il MoVimento 5 Stelle PD si dividono al parlamento u s vodaf favore dell’attivazione del contenuto nella risoluzione sull’azione dell’Unione Europea contro i soldi dei 19 il PDfavore Del paragrafo 23 che invita paesi dell’eurozona ad attivare il Mac mentre il MoVimento 5 Stelle espresso contro che nel voto sull’intera la risoluzione sia Ferrara Ieri neanche a farti Italia avevano votato contro l’emendamento dei verdi per gli eurobond a favore PD MoVimento 5 Stelle Fratelli d’Italia il viceministro al mese buffagni attacca Salvini Mentre l’Italia conduce i negoziati difficilissimi per ottenere i Corona Bond europei dice questo signora Parlamento vota contro gli interessi del suo paese migranti stabilire un meccanismo di solidarietà per la ricerca e il salvataggio vedere una lista di clausole dichiarare la non ammissibilità delle richieste di asilo nelle procedure alle frontiere esterne e un meccanismo vincolante per un’equa ridistribuzione dei richiedenti asilo tra gli stati secondo criteri specifici sono i soldi di una lettera che l’ANSA ha visto e che ministri dell’interno di Italia Spagna Francia Germania hanno inviata la commissione Ue ultima notizia in chiusura è rientrata in Kazakistan alla soyuz con a bordo tre astronautipiango lasciato la stazione spaziale dopo una missione di 6 mesi in russo Oleg i due americani meglio al loro rientro hanno avuto il primo impatto con l’emergenza coronavirus è una occhi apparsa surreale È come se tornassimo in un pianeta completamente diverso ha detto la Meyer è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

