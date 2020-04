Ultime Notizie Roma del 17-04-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione alla microfono Giuliano Ferrigno formazione emergenza coronavirus il bilancio di oggi della Protezione Civile Grammatico il dato delle vittime nelle ultime 24 ore sono morte 575 persone ieri erano stati 525d bollettino diffuso oggi riporta però un calo delle persone ricoverate l’aumento di casini isolamento a casa indice che ci sono meno Grassi gravità le persone positive i guariti raggiungono quota 42727 un aumento in 24 ore di 2563 unità non erano state mai dichiarate tante guarigioni un giorno l’aumento dei malati Ovvero le persone attualmente è stato invece pari a 355 unità ieri erano stati 1189 dati estremamente positivi Se non fosse per il numero dei morti anche perché oggi i tamponi effettuatisono stati più di 65000 quindi un record un calo netto dei contagi e saranno coperti fino a giugno tutti i sostegni al reddito della cassa integrazione congedi speciali introduzione del reddito di conferma del bonus per gli autonomi che potrebbe salire oltre i €800 e questo lo schema cui sta lavorando il governo per il prossimo decreto di aprile sulla coronavirus uno studio dell’università della Tuscia intanto che circa 21 milioni di persone sono in serie difficoltà economiche di cui la metà con un reddito quasi Nullo e secondo la fondazione studi dei Consulenti del Lavoro il blocco delle attività produttive ha generato per 3,7 milioni di lavoratori il venir meno del l’unica fonte di reddito familiare e l’aumento dei morti è pari o superiore al 20% nel periodo primo marzo 4 aprile 2020 rispetto al dato medio dello stesso periodo degli anni 2010-2019 Stato rilevato dall’istat i decessi a Bergamo sono 5 volte superiore agli anni passati con le braccia sono triplicati e i primi dati dell’osservatorio dell’istituto superiore di sanità sulle èmostrano che dal primo febbraio sono stati tra 6000 e 7000 i decessi avvenuti nelle strutture di ricovero per anziani con sintomi di in oltre il 40% dei deceduti il governatore della Lombardia Fontana Non abbiamo Assolutamente sbagliato nulla parliamo della scuola non si torna sui banchi perché ci sono ancora troppi dischi un rientro frettoloso rischia di vanificare gli sforzi fatti finora questo il pensiero del ministro dell’istruzione Lucia Azzolina che un’intervista sul Corriere della Sera fa presente che ti allontana sempre di più la possibilità di riaprire a maggio e che dovevano prendere aggiorni una decisione Azzurrina sottolinea che anche se ci sarà per tutti la promozione le pagelle saranno vere con i 4 Ei 5 che tutto grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa