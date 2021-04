Ultime Notizie Roma del 17-04-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio dal 26 aprile l’Italia inizierà a riaprire ad annunciarlo il premier draghi accanto al ministro speranza ponendo una promessa che i comportamenti osservati come mascherine gli stanziamenti saranno applicati scrupolosamente un rischio ragionato precisato draghi Alla luce di una campagna di vaccinazione che va bene con tante sorprese positive e negativa per dare una risposta al disagio dal 26 si torna a scuola tranne che in zona rossa al ristorante a teatro al cinema per ora sono in zona gialla è all’aperto il coprifuoco e resta alle 20 Tu di un pass per vaccinati è guariti esulta Salvini mentre il presidente della conferenza delle regioni Federica non nasconde preoccupazioni per il ritorno a scuolaIl rischio è calcolato è stato calcolato male ha detto Galli oggi a Roma la protesta dei Lavoratori dello spettacolo secondo il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità indice nazionale di trasmissibilità è sceso ieri a 085 e anche la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è scesa dal 53 % al 48 15900 i contagi di ieri eri sale il numero delle vittime 429 contro le 380 del giorno precedente in calo di 51 unità e ricoveri in terapia intensiva il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro invita a mantenere la guardia alta perché l’emergenza non è finita la campagna da lunedì diventa arancione in zona rossa resta Puglia Sardegna e Val D’Aosta in Abruzzo e comuni in zona rossa passano da 41 a 26 la Sicilia ne aggiunge quattro Intanto il numero dei morti nel mondo superano i 3 milionisecondo il sito worldometer saranno celebrati Quest’oggi a Windsor i funerali del principe Filippo consorte della Regina Elisabetta morto quasi Centenario venerdì scorso Vi parteciperà solo una trentina di persone Tra queste anche un italiano Edoardo Mapelli Mozzi marito di una nipote della coppia reale britannica la principessa Eugene di York assente Boris Johnson I due figli di Daiana si rivedranno per la prima volta dopo lo strappo di Harry e non siederanno vicini in chiesa è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa