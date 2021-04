Ultime Notizie Roma del 17-04-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale l’informazione ancora Buongiorno dalla redazione e Gabriella Luigi in studio dal 26 aprile l’Italia inizierà a riaprire lo ha detto il premier Mario Draghi ieri in conferenza stampa i comportamenti finora osservati come mascherine di stanziamenti dovrà essere applicati scrupolosamente Questa è la premessa richiesta un rischio ragionata precisato draghi Alla luce di una campagna di vaccinazione che va bene con tante sorprese positive qualche negativa per una risposta al disagio si torna a scuola quindi tranne che in zona rossa al Ristorante Al Teatro al cinema per ora soltanto in zona gialla è aperto il coprifuoco Resta alle 22 allo studio per vaccinati e guariti esulta Salvini mentre il presidente della conferenza delle regioni Federica non nasconde preoccupazioni per il ritorno a scuola oggi a Roma la protesta dei lavoratoridello spettacolo lieve calo dell’indice di contagio sceso a 085 da 092 è anche la percentuale di positivi sui tamponi effettuati scende dal 5% al 48 15900 i nuovi contagi nell’ultima rilevazione 429 i decessi in calo di 51 unità i ricoveri in terapia intensiva il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro invita a mantenere la guardia alta perché l’emergenza non è finita Da lunedì la campagna diventa zona arancione in zona rossa restano Puglia beni e Val D’Aosta in Abruzzo il comune in zona rossa passano da 41 a 26 la Sicilia ne aggiunge quattro Intanto il numero dei morti nel mondo supera i 3 milioni secondo il World Meter vaccini in Italia oltre 10 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di somministrazione 4200000 cittadini hannorichiamo oggi si è raggiunta la soglia del 50% con almeno una dose tra gli over 70 gli under 60 del Lazio astrazeneca soltanto e volontari nel 2022 la possibilità di avere una certa dose di vaccino contro le varianti avverte il direttore della prevenzione del Ministero della Salute Gianni Rezza la banca d’Italia Aggiorna al rialzo dalle 3:30 al 4% le previsioni di crescita per il 2021 se la campagna di vaccinazioni avrà successo Cambiamo argomento naufragio di migranti 41 corpi recuperati in mare dopo che una connessione avvistato al largo della Tunisia per questi almeno un bambino provenivano tutti dall’Africa subsahariana lo ha fatto sapere l’ONU precisando che tre sopravvissuti sono stati salvati dalla guardia costiera tunisina mentre si cercano ancora eventuali superstiti nel Mediterraneo centrale 290 persone hanno perso la vita quest’anno e le partenze dalle costecuisine e verso l’Europa sono più che triplicate rispetto allo stesso periodo del 2020 lo sport in chiusura calcio è Serie A 31esima giornata di campionato oggi gli anticipi Sampdoria Verona alle 15 così come Crotone Udinese Sassuolo Fiorentina alle 18 Cagliari Parma alle 20:45 big match Atalanta Juventus e Napoli Inter è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa