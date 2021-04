Ultime Notizie Roma del 17-04-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una sera dalla redazione sabato 17 aprile in studio Giuliano Ferrigno informazioni emergenza covid prosegue la corsa in Italia per vaccinare quante più persone nel minor tempo possibile Ieri nuovo record 347000 279 sinistrate in un solo giorno spiega cominciare l’emergenza figliolo oltre 10 milioni di Italiani già con un iniezione fatta e più di 4,2 milioni con il richiamo non oltre 400.000 le dosi di vaccino in arrivo come da programma nella serata di oggi al Lab nazionale della Difesa all’aeroporto militare di Pratica di Mare il 8 verrà distribuita le regioni a partire da domani allarme dei medici in pensione a chi è contrattualizzato per la campagna vaccinale viene sospesa la pensione dicono che da lunedì 19 saranno 6 milioni 850 mila gli alunni presenti a scuola sugli 8,5 milioni delle scuole stataliparitarie 291000 in più di questa settimana tutti della Campania che uscita dalla zona rossa per sono in zona rossa Puglia Sardegna Valle d’Aosta con 390000 alunni in Dad in tutto strano qua 1657013 ancora a casa in didattica a distanza la prossima settimana dopo il primo treno Milano Roma covid free ieri il ministro del turismo Massimo Garavaglia si attende il ritorno degli stranieri nelle città d’arte grazie ai 93 anni che gireranno in tutta Italia andiamo in Gran Bretagna la regina Elisabetta seconda ha mostrato dignità e coraggio ma la di là delle apparenze sta vivendo un momento di Profondo dolore ti avrei bisogno del sostegno di tutta la nazione lo ha detto l’arcivescovo di Canterbury nel pomeriggio winsor si sono svolti i funerali di Filippo di Edimburgo porto quasi Centenario venerdì scorso e dopo 70 anni di vita insieme funerale intimo ma solenne nel rispetto delle restrizioni covid e dei voleri del defunto una trentina di presenti posti separati almeno in chiesa per i tuoi figli di Carlo e DianaMary ai ferri corti dopo lo strappo di quest’ultimo nessuno in divisa militare ultime notizie chiusura torniamo in Italia nuovo sciopero di 24 ore il prossimo primo giugno nel trasporto pubblico locale a programma la protesta dopo quelle del 8 febbraio del 26 marzo scorso sono filt-cgil fit-cisl uiltrasporti faisa-cisal UGL per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto da più di 3 secondi sindacati nonostante le risorse stanziate dal governo le rappresentanze aziendali continuano a sostenere proposte irricevibili è tutto grazie per averci seguito le news se tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa