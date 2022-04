Ultime Notizie Roma del 17-04-2022 ore 08:10

romadailynews radiogiornale domenica 17 aprile e buona Pasqua dalla relazione a tutti voi amici carissimi e da parte mia a Francesco vitare è scaduto stamani l’ultimatum delle forze russe gli ultimi difensori ucraini di Mario con la stazione nella città e disumana ha detto Direi che è tornata chiedere armi pesanti all’occidente le ultime invitate dagli Stati Uniti sono Iniziati ad arrivare in Ucraina secondo la Casa Bianca Mosca Rivendica da parte sua di un aereo carico di armi occidentali il miliardario Russo Abramovich si sarebbe recato a chi vive nel tentativo di riprendere i colloqui di pace tra Russia e Ucraina secondo fonti informate sirene d’allarme in quasi tutte le regioni del Ucraina Mosca sta commettendo un genocidio nel paese ribadisce zielinski navi russe fuori dai porti italiani scatta oggiche verrà anche per l’imbarcazione che hanno cambiato bandiera dopo il 24 febbraio le navi che si trovano attualmente nei porti italiani dovranno Charlie subito dopo il completamento delle proprie attività commerciali Mosca vietare ingresso Russia del premier Johnson il prossimo Sesto pacchetto di San Siro e prendere di Mira banche Petroli russi secondo un’intervista della fonderlaien hahaha Build nell’ omelia della veglia Pasquale vaticano Papa Francesco ha detto ieri sera di portare Cristo nella vita di tutti i giorni con gesti di pace in questo tempo segnato dagli orrori della guerra Il Santo Padre stamattina celebrerà la messa di Pasqua in piazza San Pietro e poi non c’era la benedizione Urbi et Orbi in Ucraina una diocesi ortodossa ha condannato La Guerra della Russia vuole l’indipendenza del patriarcato di Mosca più libertà nelle norme anti covid in questa Pasqua 2022 dopo due edizioni con lo Slime restrizioni Ma la circolazione del virus resta il primo assalto di turisti alle città d’arte dopo un’assenza di 2 anni in posta dalla pandemia affollate Roma Firenze Verona prove d’estate sulle spiagge con50% degli stabilimenti balneari aperti oggi allerta gialla per il maltempo in Calabria e Sicilia 12 persone tra cui un quindicenne sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri in un centro commerciale di via capitale della South Carolina due dei feriti sono in condizioni gravi ma stabili tre persone sono state arrestate ma nessuno è stata ancora incriminata secondo la polizia le persone Armate si conoscevano e c’è stata una lite o cose del genere che poi è sfociato in uno scontro a fuoco lo sport nella trentatreesima giornata della Serie A di calcio la Juventus pareggia in casa 11 in extremis con un Bologna ridotto in 9 mentre la piantina super una Franchi Venezi continua a aspirare nell’Europa Della salvezza Sara invece la Salernitana che batte 21 la Sampdoria al Marassi Lazio Torino finisci in 1 Udinese Empoli 41 e Cagliari Sassuolo 1 0 in campo Napoli meno Roma e Atalanta Verona Noi ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona Pasqua un buon proseguimento di ascolto e buona giornata in nostra compagnia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa