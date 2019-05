Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con informazione di Avrei bisogno in studio scontri ieri tra le forze dell’ordine e manifestanti l’ingresso di Piazza del Plebiscito Napoli Vicino al palazzo della prefettura Dove si è svolto il comitato per l’ordine e la sicurezza con il ministro Salvini La polizia ha caricato per allontanare i manifestanti che hanno lanciato transenne e fumogeni contro i poliziotti incidenti alla fine di una nuova giornata di duri confronti verbali tra i di lega e 5 stelle in campagna elettorale E quella di ieri accuse reciproche su morti in mare morti sul lavoro intanto la procura del Lazio della Corte dei Conti ha aperto un fascicolo esplorare tutti i voli di Stato di Salvini 43 in 11 mesi e nessun abuso dice il Ministro dell’Interno sulla situazione economica italiana ha parlato il ministrola mia Tria c’è un Def approvato da governo e Parlamento che ha fatto anche una risoluzione dove chiede di non aumentare l’IVA ma tutto nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del documento di Economia e finanza e quindi il governo sta lavorando per attuare quello che ti ho scritto nel Def queste le parole Di Tria mentre dall’Unione Europea Il commissario Pierre moscovici ha detto che libera di spread è già troppo elevato sulla stessa linea anche il governatore di bankitalia Ignazio Visco lo spread italiano è più del doppio del livello di inizio 2018 prima delle politiche e l’alto livello del debito espone L’Italia alla volatilità del mercato finanziario ha detto Visco intanto bufera sulla Giunta leghista di Legnano sindaco Gianbattista fratus e due assessori sono stati arrestati per corruzione e turbativa d’asta e corruzione elettorale l’accusa e di nomine e assunzioni in aziende comunali in cambio di votigiudicate manipolazioni delle procedure disarmante assenza di senso di legalità secondo la procura di Busto Arsizio le prove secondo l’accusa Nelle intercettazioni in cui si parla anche un accordo con Salvini e 5 Stelle chiedono alla lega di Cacciare il sindaco Salvini non commenta l’indagine esprime fiducia nei suoi uomini ma da Napoli a contratto Peccato nei miei confronti del movimento che ho l’onore di rappresentare è in corso un attacco che non ha eguali negli ultimi vent’anni lo sport c’è un audio del calciatore romanista Daniele De Rossi un anno che non ci parliamo nessuno mi offre niente dopo 2 ore e mezzo di colloquio per dirmi che mi cacci via arrivo a casa mi chiami per dire che se penso a un contratto a gettone 100.000 preso al presidente va bene Così l’avrebbe detto De Rossi in un audio diffuso sui social un audio di disappunto per le modalità della separazione con la Roma 2fai il calciatore campione del mondo annunciato l’addio alla maglia giallorossa è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa