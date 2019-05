Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale l’appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione studio scontri tra forze dell’ordine e manifestanti ieri sera a Napoli nei pressi del palazzo della prefettura Dove è in corso il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini La polizia ha effettuato una carica per allontanare i manifestanti che hanno lanciato transenne fumogeni contro i poliziotti in piazza Plebiscito ferito anche un funzionario di polizia e manifestanti lamentano contusi eventi c’è un nuovo battibecco tra lega e Movimento 5 Stelle sulle pagine del settimanale sette Lo manderei a casa a fare il suo lavoro al Viminale queste le parole di Beppe Grillo rivolge al Ministro dell’Interno forse i calci dovrebbe darli a qualcun altro è stata la replica del Ministro dell’Interno che invitacollettore pentastellato preoccuparsi di far ridere che fa ridere nessuno attacco nei suoi confronti Grillo lo conosciamo ironizza su di me su di te e su tutti noi Non la prendere sul personale spiega capo politico del Movimento Luigi Di Maio è morto all’età di 102 anni Tre Archi starci no americana nota in tutto il mondo e non solo per la piramide di ingresso del Louvre di Parigi lo scrive il New York Times citando il figlio è stato uno degli ultimi Grandi Maestri dell’architettura modernista lavorato con le forme astratte usando la pietra al calcestruzzo il vetro e l’acciaio ha lasciato la sua firma su molti edifici università e Musei in tutto il mondo in Italia ha realizzato palazzo Lombardia due persone che erano a bordo di un leggero caduto ieri sera in una zona periferica di Caerano San Marco nel Trevigiano sono morte il velivolo è caduto contro un’abitazione dopo essere sceso in picchiataControllo le vittime non ancora identificate sarebbero due trevigiani uno dei quali settantenne non si esclude che il piccolo aereo Data l’ora tarda si è caduto nel corso di una prova a te è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

