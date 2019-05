Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella lo studio scontri tra le forze dell’ordine e manifestanti ieri sera Napoli nei pressi del palazzo della prefettura Dove era in corso il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini La polizia ha effettuato cariche per allontanare i manifestanti che hanno lanciato transenne fumogeni contro i poliziotti ferito un funzionario di polizia anche i manifestanti hanno lamentato contusi e feriti in scontro a distanza tra lega e 5 Stelle per un’intervista rilasciata al settimanale 7 dal fondatore pentastellato Beppe Grillo Lo manderei a calcio a fare il suo lavoro al Viminale ha detto il comico riferendosi al Ministro dell’Interno Matteo Salvini forse i calci dovrebbe darli a qualcun altro è stata la replica seccata del ministro leghista Nesscon i tuoi confronti Grillo lo conosciamo ironizza su di me su di te su tutti noi Non la prendere sul personale ha detto il leader del Movimento Luigi Di Maio si torna a parlare della barriera Messico sarà una recinzione di pali di acciaio non un muro in cemento come aveva promesso inizialmente il presidente Donald Trump i quali dovranno essere dipinti di nero in modo da assorbire il calore d’estate rendere il metallo troppo caldo per eventuali scalate avrebbe detto il presidente del consigliere della Casa Bianca dirigenti della Homeland Security e ingegneri militari secondo quanto riporta lo vuoi un posto lo sport eliminazione amara e carica di polemiche quella di Fabio Fognini ieri sera agli internazionali di Roma di tennis e l’azzurro è stato eliminato agli ottavi di finale dal greco stefanos tsitsipas che si è imposto in 27 Purtroppo il direttore del torneo è questo dobbiamo tenercelo certa gente dovrebbe farsi ritorno ha detto Fognini al termine del suo secondo me cioèbuttato nella stessa giornata del primo a causa del rinvio delle gare per pioggia di 2 giorni fa è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa