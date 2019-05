Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 13:10

Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Luigi in studio resta altissima la tensione nel governo a pochi giorni dal europee D’Abbraccio alcuni dei temi principali della sicurezza alle inchieste più nei conti pubblici il leader pentastellato Luigi Di Maio attacca su inchieste che hanno coinvolto nelle che sottolinea che se dovessero arrivare più in alto ci sarebbero problemi sui conti poi dice no all’aumento del debito e sulla sicurezza argomento se si fa un decreto sicurezza vista perché il primo non c’è qualcosa per me quello che non c’è oggi sono i soldi sui rimpatri sul fronte della Lega Salvini se la prende con Sea Watch nave NG Attiva nel Mediterraneo non sono soccorritori e come tali verranno trattati dice Salvini e il capogruppo alla Camera Molinari insiste sul DL sicurezza ABS per noi deve andare in consiglio dei ministri così come l’autonomia abbiamo aspettatotroppo ha detto Paura tra me e dice degenti dell’ospedale vecchio Pellegrini di Napoli dove la scorsa notte un giovane armato di pistola e con in testa un casco ha sparato alcuni colpi d’arma da fuoco nel cortile La l’indirizzo di un 22enne giunto poco prima per un proiettile che gli ha provocato ferite ad entrambe le gambe racconto choc dei testimoni secondo i quali l’agguato avrebbe potuto provocare Non posso pensare di fornire ad infermieri e dottori un camicia antiproiettile commenta il commissario straordinario della ASL Napoli 1 Ciro verdoliva protesta degli studenti a Palermo con la sospensione ad una professoressa per non aver vigilato sull’attività dei suoi alunni che in un lavoro hanno paragonato il decreto sicurezza del governo alle leggi razziali fasciste alle 16 ragazzi si raduneranno davanti alla prof per chiedere l’immediata revoca del provvedimento sulla vicenda interviene Anche l’ex presidente del Senato Pietro grasso che pubblica su Facebook il video realizzato da ragazze commenta vengono accostati provvedimenti e Shakel’ora di oggi con akuma intelligenza forse è l’intelligenza spaventare Salvini ha detto grasso giornata a rischio disagi Sul fronte dei trasporti per lo sciopero generale del settore proclamato dall’usb che riguarda treni bus metro e traghetti ed esclusione del trasporto aereo che supera per 24 ore martedì prossimo il trasporto pubblico locale si è fatto per quattro ore questa mattina trasporto ferroviario invece fino alle 17 il trasporto marittimo è quello merci per 24 ore nelle scale di partenza disagi a Roma dove la protesta riguarda la rete Atac bus periferici Roma TPL traffico e rallentamenti si sono registrati in diverse zone della città è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa