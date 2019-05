Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno resta altissima la tensione nel governo ed abbraccia alcuni dei temi principali della sicurezza alle inchieste fino ai conti pubblici il leader del MoVimento 5 Stelle Di Maio attacca sulle inchieste che hanno coinvolto la lega e sotto lì che ti dovessero arrivare più in alto si sarebbero problemi e punti del MoVimento 5 Stelle ribadiscono La lega si tiene i corrotti non possono pensare di governare col Movimento 5 Stelle che ha come valore principale la lotta alla corruzione i corrotti vanno allontanati su questo non molleremo mai è sul Sottosegretario Rizzi avvertono se condannato se ne deve andare Salvini replica a Tangentopoli è finita da tempo ci sarà oggi poi contrattacca DL sicurezza il capogruppo Molinari ammonisce abbiamo aspettato fin troppo la cronaca paura fra medici e degenti dell’ospedale vecchio Pellegrini di Napoli dove la scorsa notte un giovane armato di pistola e con in testa un CAFsparato alcuni colpi di arma da fuoco nel cortile all’indirizzo di un 22enne giunto poco prima per un proiettile che gli ha provocato feriti ad entrambe le gambe per pronto il gioco dei testimoni secondo i quali la guerra avrebbe potuto provocare vittime in una video di sorveglianza si vede Infatti l’uomo spara le verso le scale dove c’erano 4 persone e quattro condanne a poco più di 10 anni di carcere per omicidio preterintenzionale sono state inflitte ai giovanissimi marocchini a cui dire scatenato il panico in Piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 in argento spray urticante tra la folla a scopo di rapina durante la proiezione su Maxi schermo della finale di Champions League Juventus Real Madrid in piazza ci furono 1672 ferite in seguito morirono due donne per lesioni riportate l’ultima notizia anche se era uno studio internazionale ha scoperto un gene che provoca il rigetto nei trapianti di organo lo ha condotto La Columbia University di New York e alcuni centri europei tra cui Città della salute Università di Torino ed è stato pubblicato sul New England Journal of medicine I ricercatori hanno identificato il gene che quando è diverso tra Donatoè incompatibile contribuisce a peggiorare la riuscita del trapianto La Torretta aiuterà a migliorare la scelta dei donatori per tutto Grazie per averci seguito le ne ho già tornando alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa