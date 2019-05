Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno di Salerno aperto un fascicolo per lo striscione anti Salvini esposto su un balcone lo scorso VII Maggio quando il Ministro dell’Interno fece tappa in Campania per un tour elettorale è un atto dovuto dei magistrati dopo la denuncia della Digos che Indaga per turbativa elettorale a Palermo protesta degli studenti davanti alla prefettura contro la sospensione di una professoressa per un lavoro dei suoi allievi che Paragona il viale sicurezza le leggi razziali fasciste il MoVimento 5 Stelle attacca il ministro della Lega censura è un atto grave della nave più veloce 3 che il 15 maggio a soccorso 65 migranti al largo della Libia è diretta verso L’Italia si trova ormai arrivati a Lampedusa a bordo 75 persone alcune di Tradate di alcuni bambini piccoli le condizioni meteo sono cattive siamo stati allontanati da una motovedetta Libica racconta Il comandante mi sonosono anche perché le condizioni non erano buone da vonage i tedesca insiste per dare un porto sicuro emigranti Ema Salvini tiene duro Questi non sono soccorritori Mas capito e come tali verranno trattati per i trafficanti di esseri umani i porti italiani sono e rimangono chiusi Cambiamo argomento abbiamo concluso con il governo italiano un accordo che prevede di non portare il debito al 140% del PIL Mali stabilizzarlo Sono impegni assunti dall’Italia programma di stabilità stiamo lavorando col Governo e spero che questo sarà rispettato la gente commissario Unione Europea gli affari economici Pierre moscovici a margine delle coppie streaming dell’economia la situazione italiana di certo non è cambiata da dicembre la Fiat invece chiarisce aspettiamo giugno per le raccomandazioni della commissione Unione Europea L’Italia sarà quello momento per parlare brexit negoziati fra Tori e lavoro si chiudono senza un accordo lo Annuncia il leader laburista Gianni mi ricordi in una lettera alla Premiere Teresa mail nella quale si scrive che dopo 6 settimane di colloqui si è arrivati fin dove si poteva per me è chiaro che non si è riusciti a costruireTefal importanti differenze politiche malgrado i compromessi individuati in alcune aree Carmen riconosce l’abbonamento dei Team negoziali ma evidenzia La debolezza e l’instabilità del governo come fattore negativo cruciale è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa