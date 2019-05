Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni e buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno Cerca altissima la tensione nel governo della brace alcuni dei temi principali della sicurezza alle inchieste fino ai conti pubblici dopo gli attacchi per la vicenda dell’inchiesta a Lignano e la richiesta della lega di cacciare i cittadini fa una pelle al Movimento 5 Stelle lasciate lavorare la lega e smettetela con tutti questi no a stretto giro la replica Salvini in mente sulla storia dei nostri 5 Stelle il 90% dei provvedimenti di questo governo firma del Movimento mentre tutti sanno che Salvini passa più tempo a fare il filo nel suo Ministero 5 Stelle governo Salvini comunica le giornate al rischio disagi Sul fronte dei trasporti veloci generale del pittore proclamato dall’usb che riguarda treni bus metro e traghetti ad esclusione del trasporto aereo che supera per 24 ore il 21 maggio il trasporto pubblico locale oggi si ferma per 4 ore con modalità che miTaki Taki Taki trasporto ferroviario per 8 ore dalle 9 alle 17 che trasporto marittimo è quello delle merci si fermano per 24 ore i dati a Roma dove la protesta riguarda la ritirata che bus periferici prof per allenamenti si sono registrati in diverse zone della capitale Cambiamo argomento l’antitrust Avvia un’istruttoria su Google per presunto abuso di posizione dominante lo annuncia una nota dell’autorità garante della concorrenza e del mercato precisando che il Google premi del sistema operativo Android ha una posizione dominante Nel mercato dei sistemi operativi per Smart device avrebbe rifiutato di integrarsi nell’ambiente Android auto l’app per fornire informazioni servizi per la ricarica delle batterie delle auto elettriche ultima notizia chiusura andiamo negli Stati Uniti la barriera che Donald Trump vuole al confine con il Messico sarà una recensione di pali di acciaio con un po’ di cemento come aveva promesso inizialmente i pali dovremmo essere dipinti di nero in modo da assorbire il calore d’estate a prendere il metallo troppo caldo per eventuali scalata avrebbe detto che il presidente ai consiglieri della Casa Biancadirigenti ingegneri militari secondo quanto riporta il Washington Post è tutto grazie per averci seguito le news e tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa