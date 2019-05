Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Procura di Salerno ha aperto un fascicolo per lo striscione anti Salvini esposto su un balcone lo scorso VII Maggio quando il Ministro dell’Interno ricetta fa in Campania per un tour elettorale è un atto dovuto dopo la denuncia della Digos che Indaga per turbativa elettorale a Palermo protesta degli studenti davanti alla prefettura contro la sospensione di una professoressa per un lavoro dei suoi allievi che Paragona il DL sicurezza alle leggi razziali fasciste il MoVimento 5 Stelle attacca il ministero della Lega censura è una grave che giornata a rischio disagi Sul fronte dei trasporti veloci albero generale del settore proclamato dall’usb che riguarda treni bus metro e traghetti ad esclusione del batterio che si opererà per 24 ore il 21 maggio il trasporto pubblico locale oggi si ferma per 4 ore con modalità che variano da città a città il trasporto ferroviario per 8 ore dalle 9 alle 17e quello delle merci fermano senza 24 ore i dati a Roma dove la potenza riguarda la ritirata che il bus periferici traffico e rallentamenti si sono registrati in diverse zone della capitale Cambiamo argomento l’antitrust Avvia un’istruttoria su Google per presunto abuso di posizione dominante lo annuncia una nota dell’autorità garante della concorrenza e del mercato precisando che il Google trovami del sistema operativo Android a una posizione dominante nel mercato degli operativi per Smart device avrebbe rifiutato di integrarsi nell’ambiente Android auto l’app sviluppata da Enel per fornire informazioni servizi per la ricarica delle batterie delle auto elettriche l’ultima notizia anche se andiamo Stati Uniti la barriera che Donald Trump vuole al confine con il Messico sarà una recensione di pali di acciaio con un muro di cemento come aveva promesso inizialmente i fari dovremmo essere i dipinti di nero in modo da assorbire il calore d’estate rendere il metallo troppo caldo per eventuali scalata avrebbe detto il presidente ai consiglieri della Casa Bianca frigenti telah comprende Security ingegneri militari secondo quanto riporta il Washington PostGrazie per averci seguito venivo già tornando alla prossima edizione

