Ultime Notizie Roma del 17-05-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno Sea Watch 3 che il 15 maggio a Soccorso 75000 vicino le coste libiche e ora al largo di Lampedusa a bordo ci sono 65 persone disidratate e alcuni bambini piccoli le condizioni meteo sono cattive far sapere il comandante che racconta siamo stati allontanati da una motovedetta Libica mi sono diretto verso nord Anche perché le condizioni erano buone la qng tedesca insiste per dare un porto sicuro ai migranti ma il Ministro dell’Interno Matteo Salvini tiene duro Questi non sono soccorritori Masca PT e come tali verranno trattati trafficanti di esseri umani le parole del ministro i porti italiani sono e rimangono chiusi vadano in Tunisia e non c’è premier nel ministro che tenga i 5 Stelle replicano attacco maldestro per Mattarella c’è uninno d’Italia ora una notizia di calcio e divorzio tra Juventus e Massimiliano Allegri dopo 5 anni altrettanti scudetti XI trofei in totale l’allenatore non chiederà più sulla panchina bianconera nella prossima stagione Orange tutte le ragioni dell’addio al tecnico saranno illustrate Domani te lo stesso allegri e dal Presidente Andrea Agnelli andiamo al momento oggi a Palermo la protesta degli studenti davanti alla prefettura contro la sospensione di una professoressa per lavoro detto Elia di che Paragona il DL sicurezza alle leggi razziali fasciste il MoVimento 5 Stelle attacca il ministero della Lega censura è un atto grave la replica del leader del Carroccio Salvini rispetto l’idea di tutti Mi sembra strano che in una scuola il decreto sicurezza Vengo apposta gli studenti come Novella legge razziale di mussoliniana memoria mi sembra una forzatura sciocca fuori dal tempo l’ultima notizia anche Giulia Quattro Fontane a poco più di 20 anni di carcere per omicidio preterintenzionale sono stati inseriti i giovanissimi marocchini accusati di aver scatenato il panico in Piazza San Carlo a Torino la sera del 3 giugno 2017 facendo spray urticante tra la folla scopo didurante la proiezione su Maxi schermo della finale di Champions League Juventus Real Madrid in piazza ci furono 1672 feriti in seguito morirono due donne per le lesioni riportate è tutto grazie per averci seguito in USA torno nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa