Ultime Notizie Roma del 17-05-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio domani 18 maggio si chiude il lockdown l’Italia riapre gli esercenti potranno tornare al lavoro così com’è le attività produttive Basta che rispettino le nuove disposizioni per il contenimento della diffusione del covid-19 e regioni e lo stato comunque il monitoreranno alla curva epidemiologica e se era necessario stringeremo di nuovo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la riapertura riguarda anche la Lombardia la regione che più di tutte sta vivendo un rischio moderato per il coronavirus sarà possibile andare a visitare gli amici e non soltanto in congiunti ci si potrebbe spostare all’interno del territorio della propria regione e riaprono bar ristoranti negozimercati fiere Barbieri è parrucchieri le mascherine andranno indossati sia nei luoghi chiusi che in quelli aperti se affollati e date della roto Map dal 25 maggio riapriranno piscine palestre dal 3 giugno saranno possibili spostamenti interregionali e quelli da e per l’estero dal 15 giugno riapriranno Cinema e Teatri per il calcio ancora non ci sono da te da te si dice 13 giugno ma occorre il via libera di Palazzo Chigi per far ripartire la serie af100 ha ufficializzato la richiesta di una garanzia statale per un prestito da 623 un prestito richiesto a Intesa San Paolo per il quale necessaria una procedura con il governo italiano ovvero l’ottenimento di una garanzia da Sace un prestito finalizzato a supportare la gestione operativa dei pagamenti della filiera italiana dei fornitori sostenendone i livelli di liquidità garantendo al Contemporary partenza delle produzioni deglinegli impianti italiani Pro feste in mezza Europa contro lockdown in Gran Bretagna Svizzera Germania a Londra 13 persone sono state arrestate ad Hyde park dove manifestanti si sono scontrati con agenti mentre contestavano il lockdown in Svizzera manifestanti sono stati dispersi dopo che si erano riuniti intorno ai palazzi del governo Berna in Francia manifestazioni dei gilet gialli al Tolosa Nantes a Bordeaux in Germania a Stoccarda 5000 persone in strada il numero massimo permesso dalle autorità a Monaco almeno in mille in corteo tutti quelli senza mascherina sono stati multati per €300 manifestazioni anche a Berlino ad Amburgo Colonia Dusseldorf e Dortmund intanto sempre in Germania ripartita la Bundesliga Match a porte chiuse 300 persone al massimo ammessi all’interno degli impianti sportivi tra atleti staff mediee addetti ai lavori per l’Italia la seria non c’è ancora una data ufficiale si dice 13 giugno Dopo il via libera della Federcalcio ma è necessario l’ok del Governo è tutto momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa