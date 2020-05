Ultime Notizie Roma del 17-05-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ritrovato l’ascolto della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio alla fine il risultato è arrivato così le presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome Stefano Bonaccini Al termine dell’incontro notturno con il governo per espresso soddisfazione per l’accordo raggiunto col Governo che sei impegnato a richiamare nel testo le linee guida elaborate e proposte dalla conferenza delle regioni quale riferimento certe principale da cui far discendere i protocolli regionali ciò assicurerà omogeneità e certezza delle norme in tutto il paese ha detto Bonacini la conferenza delle regioni e serenità quasi all’una di notte per un confronto con il conte ed il ministro boccia emerito alla riapertura di domani con il continuo intreccio tra decreti dpcm ordinanze la conclusione interpretativa complica la vita tutti capiscodella fase Ma i limiti delle libertà devono passare dal voto del parlamento così il presidente del Senato Elisabetta casellati in un’intervista a La Repubblica in cui parla anche della gravità del conflitto tra il ministro Bonafede il magistrato di Matteo conflitto su cui il CSM deve fare chiarezza ho fiducia nella responsabilità degli italiani che hanno dimostrato serietà disciplina nell’osservare le misure di sicurezza sta qui lo snodo della ripresa ha detto casellati oggi la nostra preghiera e per tante persone che ripuliscono le strade che svuotano i bidoni della spazzatura che vanno per le case a svuotare la spazzatura un lavoro che nessuno vede un lavoro necessario per sopravvivere lo ha ricordato Papa Francesco nell’introduzione della messa a Santa Marta nell’omelia al pontefice evidenziato il grande sentimento di orfanezza che tanti hanno viviamo in una società dove manca il padre e la prima conseguenza di questo senso di orfanezza e la guerra perché manca il padre che fa la pace ha detto il ponteficevirus non è detenuto di origine straniera è stato trovato positivo al covid-19 all’interno del carcere di Ravenna la scoperta riporta La Stampa locale è stata fatta in ragione di un imminente trasferimento in un altro carcere circostanza che giovedì pomeriggio ha portato a eseguire un tampone in cui risultati sono giunti il giorno dopo quel punto nella struttura Sono scattati circa 200 tamponi tra detenuti e agenti della polizia penitenziaria Oggi è la giornata mondiale contro l’omofobia la bifobia e la transfobia nella direttore dell’unar dell’ufficio Nazionale antidiscriminazioni razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri invita impegnarci tutti e di più per combattere i pregiudizi e le discriminazioni nei confronti delle persone lgbt che continuano quotidianamente vivere nella paura e nella questione di diritti umani che riguarda tutti noi ha detto triantafillos loukarelis è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

