Ultime Notizie Roma del 17-05-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno due governatori nella notte hanno minacciato il premier Conte di non firmare il dpcm il Presidente del Consiglio ha così dovuto riaprire il tavolo all’una di notte accanto a lui il ministro per gli affari regionali Francesco per gestire la mediazione il nodo l’accordo che era stato concluso e prevedeva la modifica dell’articolo 6 l’adozione delle linee guida dopo la mezzanotte poco prima che iniziasse il confronto tra le regioni il premier il governatore della Liguria Giovanni Toti era intervenuto su Facebook il decreto che dovrebbe aprire da lunedì la nuova fase del paese non corrisponde l’accordo politico raggiunto ieri le linee-guida per la riapertura delle attività commerciali concordati con le categorie devono essere chiaramente recepite serve un’assunzione di responsabilità e coraggio le parole di Totti alla fine è stata raggiunta L’intesa e le linee guida sono state allegate al Decretocosa cambierà Da domani saremo liberi di spostarsi in macchina o in moto nella propria regione che vede gli amici di andare al bar ristorante liberi di trasferirsi nelle seconde case al mare in montagna oppure al lago purché si trovi nella stessa regione di residenza liberi di farci tagliare i capelli viveri di andare al parco sederci sulle panchine di andare in bicicletta è di fare sport all’aperto di partecipare alle funzioni religiose ma anche obbligati a stare lontani almeno un metro e indossare la mascherina hai chiuso nei posti affollati a farti misurare la febbre ogni volta che sarà richiesto saranno così le prossime due settimane perché a Giugno anche gli italiani riusciranno a spostarsi tra regioni che nei paesi dell’UE in libertà senza quarantenne autocertificazioni Almeno così dovrebbe essere pronta già deciso riaprono le frontiere Italiane a tutti i cittadini dell’area Schengen senza distinzioni senza quarantena domani il ministro degli Esteri Luigi Di Maio cercherà di aprire canali simili anche con gli altri paesi e nella videoconferenza che ti terrà sull’argomento tra i ministrieuropei Come usare le prossime due settimane per arrivare a uscita totale del confinamento in modo coordinato come anche auspicato dalla Commissione Europea in ballo ci sono le vacanze ma anche la sopravvivenza del settore turistico pari a 1400 miliardi che per Alcune regioni italiane la principale Attività economica te la commissione fondamentale il principio di non discriminazione se uno Stato membro decida di permettere di viaggiare all’interno del proprio territorio in specifiche regioni dove farlo in modo non discriminatorio consentendo l’accesso a chi proviene da tutte le arie regioni o Paesi che nell’Unione Europea hanno una situazione epidemiologica simile in cui ci sono a capacità in termini di ospedali test sorveglianza e monitoraggio di contatti alcuni stati si stanno già muovendo e stanno aprendo le frontiere Paesi confinanti L’Italia al momento però esclusa per forza diplomatica quello di apertura totale delle frontiere da metà giugno fino al 15 sono chiusi i confini Per chi viene dai paesi extra Unione Europea è tutto per il momento Grazie per averci seguito negli USA tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa