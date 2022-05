Ultime Notizie Roma del 17-05-2022 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione martedì 18 maggio al microfono Giuliano Ferrigno ottantatreesimo giorno di guerra in Ucraina raggiunto l’accordo su una tregua mariupol sono stati evacuati i primi 274 militari ucraini dell’acciaieria stiamo salvando i nostri ragazzi Chi è fabbisogno di Roy via commentato il presidente dell’Inps che Aggiungendo che ora la massima attività diplomatica continua in altre aree del paese della notte intanto missili contro una base militare non lontano dal confine con la Polonia esplosioni udite Leopoli anche la Svezia ha firmato questa mattina alla domanda di adesione alla Nato risponderemo all’espansione delle Infrastrutture militari avverte Putin e accusando gli Stati Uniti di armi batteriologiche ai fini russi tanto Mosca convocata al Ministero degli Esteri l’ambasciatore della Finlandia cui ha consegnato una protesta formale in relazione alle espulsioni immotivata di tre diplomatici russi avvenuto il mese scorso e a comunicome misura di risposta verranno espulsi Due dipendenti dell’ Ambasciata di Helsinki nella federazione al palo le sanzioni Ué sul petrolio Russo pesa sull’economia del 27 il rischio legato al Gas vedo ungherese sul testo Pacchetto andiamo a Mosca le azioni dell’ Occidente contro la Russia ha solo una guerra L’esistenza stessa della federazione e irritante per gli Stati Uniti ai tuoi alleati così portavoce pesca per una carrellata di conferenze stampa anche attaccato la terribile guerra dell’informazione ai danni di Mosca foto di bugie falsi palcoscenici così terribile che la coscienza umana non puoi nemmeno immaginare dice tra questi Bucci che secondo Pesco fai una sanguinosa a messa in scena che chi è più difficilmente avrebbe potuto realizzare da sola peskov ha definito poi un furto è possibile trasferimento al Ucraina degli assetti Rossi congelati e loro utilizzo per la ricostruzione del paese torniamo in Italia temperature estive caldo torrido fino a giovedì 19 maggio Quando si registra un lieve calo termico che te l’ha però piuttosto breve Infatti annunciato infatti una nuova impennata delle temperature per ilsettimana con punte che potrebbero raggiungere i 35 gradi contro i 20 24 che normalmente si registrano in questo periodo dell’anno andrà però ha monitorato il passaggio di un fronte occidentale lungo il bordo superiore dell’anticiclone che proprio sul finire della settimana potrebbe toccare l’Arco Alpino innescando alcuni temporali a determinare questa ondata di calore e l’anticiclone Hannibal che si sta espandendo sempre di più sul nostro paese portato da masse d’aria molto calde dalla caratteristiche pienamente scrive interessate dal gran caldo soprattutto nel fine settimana saranno le pianure del nord città come Torino Milano e Bologna non che i settori tirrenici di Toscana Lazio a rendere ancora più insopportabile le alte temperature ci penserà la prima fa di stagione Infatti le masse d’aria via via più calde trasportate dall’anticiclone si caricheranno di elevati tassi di umidità nel lungo tragitto sul mar Mediterraneo dal sarà verso l’Italia era l’ultima notizia per il momento informazioni torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa