Ultime Notizie Roma del 17-06-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale lunedì 17 giugno Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio faccio parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole faremo la flat Tax l’Unione Europea se ne farà una ragione una settimana cruciale per il negoziato sui compiti tra Italia e Bruxelles si apre con un fermo messaggio del vice premier da Washington Dov’è oggi incontrerà il vice presidente segretario di stato il premier Conte Lima la lettera da inviare al Unione Europea entro il 20 Giugno cercando di coniugare Per me il dialogo mentre la lega mantiene la linea dura riunione straordinaria del plenum del CSM questo pomeriggio per sostituire Corrado cartoni alla sezione disciplinare dopo lo scandalo partito dalle intercettazioni di Luca Palamara di cui si allunga l’effetto Domino ieri il contraccolpo sulla Associazione Nazionale magistrati con la nomina di Luca poi a presidente al posto di Pasquale grasso c’era una gigantesca questione morale chela magistratura ha detto che ha dormito stop alle porte girevoli tra politica e magistratura Maria Elena Boschi difende Luca Rossi e in vista della direzione PD invii domani prepara la risposta di renziani contro Zingaretti è in vantaggio con il 50,62% il candidato sindaco del centro-destra Cagliari Paolo truzzu con poco più della metà delle sezioni scrutinate Francesca ghirra Del centrosinistra e al 47 29 il terzo candidato indipendente Angelo Cremone che la lista verde è al 160 2% di 9 primi cittadini dei 28 da rinnovare il primo sindaco leghista in Sardegna Illorai nel sassarese scala di quasi 8 punti l’affluenza al 55,3% ci spostiamo a Roma alle 4 del mattino quattro ragazzi ventenni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa 30 anni al grido di hai la maglietta del cinema America sei antifascista levati subito la magliettaavevano passato la serata a Trastevere dove è in corso un iniziativa dei ragazzi del cinema America sono seguite bottigliate pugni e se state con minacce affinché i ragazzi levassero le magliette tu mi dici adesso giorno di stallo per la Sea Watch largo di Lampedusa con i 43 migranti rimasti a bordo dopo il via libera allo sbarco avvenuto ieri di alcuni minori donne incinte persone malate ieri la Guardia di Finanza notifica a bordo della nave il decreto sicurezza visto appena entrato in vigore che prevede multe da 5 a €50000 e l’eventuale confisca dell’imbarcazione in caso di ingresso in acque territoriali italiane Salvini Rivendica il dovere di controllare i flussi migratori sei Watch continua a chiedere un porto sicuro e continuano escludere un ritorno in Libia che abbiamo argomento ha cosparso il corpo della figlia di benzina tentato di darle fuoco perché vestiva abiti troppo ci dentalis a salvare la quindicenne del Trevigiano è stato il fatto che l’accendino del padre di origini marocchine ma residente da anni in Italia si è inceppatoè stato arrestato per maltrattamenti in famiglia è morto intanto Il delegato del sindaco di Rocca di Papa vicino Roma ferito giorni fa e non esplosione all’interno del palazzo comunale di Rocca di Papa vicino Roma grave il sindaco Volpiano ancora pagina la pulizia di Hong Kong sgomberando le strade della città dove alcune centinaia di attivisti hanno passato la notte dopo la grande manifestazione di ieri contro la legge sulle addizioni con due milioni di persone in Piazza La polizia ha chiesto collaborazione i manifestanti hanno risposto con campi slogan alcuni inginocchiandosi davanti agli agenti per oggi sono previste nuove manifestazioni rilasciato uno dei leader della protesta Joshua Wong la borsa apre in rialzo problema superato per il 90% degli abitanti dell’America Latina colpiti ieri da un gravissimo guasto elettrico che ha lasciato al buio per ora e 48 milioni di persone il guasto è coinvolto massicciamente argentino Uruguay alcune città del Cile del Brasile meridionale le cause dell’incidente non sono ancoraAnche se le autorità Hanno accertato che non si è trattato di un intervento mano ma di un problema tecnico automatico Store in chiusura esordio con Vittoria per l’Italia di Luigi Di Biagio agli europei under 21 via azzurrini hanno superate di monta la Spagna 3 a 1 in una gara del gruppo ha giocato a Bologna diventato ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus per lui contratto fino al 2020 Noi ci fermiamo qui Vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa