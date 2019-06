Ultime Notizie Roma del 17-06-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione m da Francesco Vitale studio forte calo dell’affluenza definitiva alla 55 33% contro il 65% nove delle precedenti consultazioni elezioni comunali in Sardegna dove 28 amministrazione sono andata ad Alghero ha vinto il centro-destra con Mario conosci a Cagliari e testa a testa tra centro-destra e centro-sinistra mentre Sassari sembra avviarsi verso il ballottaggio per campus brianda non ci sono stati eletti in tanti comunico nel lista unica 849 abitanti piccolo centro del goceano è stato eletto il primo sindaco leghista dell’isola Titino Cau andiamo all’estero è stato scarcerato Joshua Wong studenti leader del Movimento degli ombrelli che nel 2014 oblò per 79 giorni in centro di Hong Kong con una protesta però democrazia il giovane è stato liberato dopo aver scontato la condanna 2 mesi di reclusione che gli stalista per il ruolo avuto nelle manifestazioni Ora ti preparo unirsi alla protesta scatenata dalla controversa legge contro l’estradizione in Cina sostenendo la richiesta di dimissioni della governatrice carilah ma ieri sera si è scusa la popolazione non metà dei cittadini ammettendo difetti nella sua amministrazione parliamo ora di sport europei under 21 Italia Spagna finisce 31 esordio da Applausi per azzurri sta diventando ufficialmente il nuovo allenatore della Juventus per lui contratto fino al 2022 ci spostiamo a Roma quattro ragazzi sono stati picchiati perché si sono rifiutati di togliere la maglietta della Associazione Culturale Piccolo Cinema America di Roma considerata troppo antifascista dagli aggressori A1 delle vittime è stato rotto il naso a dare le notizie stato il piccolo cinema America Associazione Culturale nata per l’omonimo cinema di Piazza San Cosimato dalla demolizione e che da anni promuove il progetto il cinema in piazza alle 4 del mattino raccontano quattro ventenni sono stati aggrediti da una decina di individui di circa 30 anni haihai la maglietta del cinema America sei antifascista levati subito la maglietta te ne devi andare via Sono seguita imbottigliate pugni insulti e testate con minacce affinché i ragazzi del Mastro le magliette i quattro amici avevano trascorso la serata all’Arena del piccolo America per vedere se presente anche il regista del film Paul Rudd torniamo all’estero l’amministrazione Trumpsta valuta l’invio di ulteriori truppe in Medio Oriente in seguito all’attacco alle petroliere lo riportano i media americani citando alcune fonti secondo le quali le ulteriori truffe servirebbero a difendersi contro l’aggressività dell’Iran era l’ultima notizia buon proseguimento di molto Vieni alla regina

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa