Ultime Notizie Roma del 17-06-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovato il raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio da parte di un governo che in Europa non si accontenta più delle briciole faremo la flat Tax e l’Unione Europea se ne farà una ragione È una settimana cruciale per il negoziato sui conti tra Italia e Bruxelles si apre con un fermo messaggio del vice premier da Washington dove incontrerà vice presidente segretario di stato il premier Conte in Libia la lettera da inviare al Unione Europea entro il 20 Giugno cercando di coniugare permette dialogo mentre la lecca mantiene la linea dura è in vantaggio con il 50,48% il candidato sindaco del centro-destra Cagliari Paolo truzzu mentre manca da coordinare una decina di sezioni a Sassari e testa a testa tra il centro-sinistra e centro-destra mentre già sono eletti i nuovi sindaci di 28 da rinnovare piedi non è il primo sindaco leghista in Sardegna nel sassarese di quasi 8 punti la tua ex al 55,3% riunione straordinariaplenum del CSM questo pomeriggio per tutti i tuoi Rai Corrado cartoni alla sezione disciplinare dopo lo scandalo partito dalle intercettazioni di Luca Palamara di cui si allunga l’effetto Domino ieri il contraccolpo sulla Associazione Nazionale magistrati con la nomina di Luca poniz presidente al posto di Pasquale grasso c’è una gigantesca questione morale che investe la magistratura ha detto sì che hanno rapito Stoppa le porte girevoli tra politica e magistratura Bonafede sul Fatto Quotidiano di divulgare tutto ciò che l’interesse pubblico andiamo a Roma altri fatti fossero confermati sarebbe un episodio gravissimo aggravato dalla intolleranti biologica così il premier Conte ha commentato su Facebook l’aggressione di quattro ragazzi ventenni è venuta ieri a Roma da una decina di individui al grido di hai la maglietta del cinema America sei antifascista levati subito la maglietta Noi combattiamo contro ogni genere di violenza assicura Salvini ieri sera a San Cosimato c’era anche Jeremy Irons in maglietta bordeaux e abbiamo decisamente argomento si avvicinano gli esami di maturità ma molti giovani si affidano al Viagra veramente una sostanzaQui ci sono dubbi dei medici dato che può provocare danni permanenti al cervello abbiamo chiesto un parere all’avvocatura dello Stato Giulio bacosi Presidente dell’Associazione di promozione sociale democrazia Nell’era siamo nella settimana degli esami di stato esattamente quando sta e volevo fare in bocca al lupo a tutti i nostri ragazzi si accingono ad affrontare le prove anche con una voce amica con un richiamo di attenzione perché ho letto di queste pasticche intelligenza queste pasticche magica Ora ovviamente non dobbiamo demonizzare niente però è noto che le scorciatoie perciò non portano Buonconsiglio le pasticche magiche se non sono prescritte da un medico e sono acquistate su internet non si sa che non si sa come possono essere davvero molto pericolose ragazzi È tutto Buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa